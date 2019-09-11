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安倍內閣大換血 人氣王小泉進次郎首入閣

2019-09-11 17:08世界日報 編譯莊蕙嘉╱綜合10日電

日本首相安倍晉三（左）11日將宣布內閣改組，同黨新生代議員小泉進次郎（右）首度入...
日本首相安倍晉三（左）11日將宣布內閣改組，同黨新生代議員小泉進次郎（右）首度入閣擔任環境大臣。（路透）
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日本首相安倍晉三將於11日宣布第四次內閣名單，這次大幅改組，除副首相麻生太郎和官房長官菅義偉留任外，其餘內閣幾乎全部換人。最受注目的是前首相小泉純一郎的次子小泉進次郎，確定將入閣擔任環境大臣。

更換17閣員 任用13新人

這是安倍自2018年10月2日以來再度改組內閣，間隔時間不到一年。據日本共同社報導，相關人士透露，即將入閣的所有19人已大致敲定。此次將是更換17名閣員的大改組，首次入閣的包括小泉進次郎共有13人，是安倍內閣最多的一次。

38歲的小泉進次郎長相帥氣，被喻為師奶殺手的他堪稱自民黨的吸票機，他也是繼34歲的少子化大臣小淵優子和37歲的郵政大臣野田聖子之外，戰後日本內閣第三年輕的大臣。他繼承父親衣踏入政壇，四度當選眾議員，上月宣布和申奧混血主播瀧川克莉斯汀結婚，且瀧川已懷有身孕。

對韓態度不變 對峙到底

日韓關係因「前徵用工」問題惡化，程度被日媒視為二戰以來最嚴重。日本產經新聞、日本放送協會（NHK）報導，安倍目前規畫現任外務大臣河野太郎接任防衛大臣，現任經濟再生擔當大臣茂木敏充接任外務大臣。對南韓態度強硬的兩人出任要職，被認為是為了不要給南韓傳達錯誤的訊息，要與南韓對峙到底。

河野過去就前徵用工問題，要求南韓方面改正違反日韓請求權協定的狀況，對南韓決定終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA），也向南韓提出抗議，並持續採取嚴肅態度。

畢業於美國哈佛大學的茂木敏充負責日美貿易談判，過去一段時間透過多次部長級協商，讓日美能在8月舉行的領袖會談上達成大致協議，安倍對茂木的表現給予高度評價。媒體報導，在本月稍後達成協議的最後期限前，茂木敏充可能會繼續負責日美貿易談判。

南韓內閣哈佛大學
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