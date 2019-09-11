美積極回應朝核對話 不排除年內川金三會

2019-09-11 16:54 世界日報 編譯中心╱綜合10日電



北韓副外長崔善姬9日發表談話，向美國提議9月下旬舉行磋商，隨後美國總統川普積極回應，曾經一度陷入僵局的北韓和美國核談判是否找到突破口，引人關注。 美聯社 分享 facebook

北韓副外長崔善姬9日發表談話，向美國提議9月下旬舉行磋商，隨後美國總統川普積極回應，曾經一度陷入僵局的北韓和美國核談判是否找到突破口，引人關注。

南韓聯合新聞通訊社報導，崔善姬9日說，北韓願於本月下旬在與美國商定的時間和地點與美國廣泛討論相互關切事宜。

金正恩搞兩手策略

這是美國國務院對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）公開對北韓施壓要求重啟對話後，北韓時隔三天作出回應。不過幾小時之後，北韓就朝東部海域發射兩枚「短程發射體」。分析專家認為，這是北韓直截了當向川普政府傳遞外交訊息。

首爾媒體NK Pro的北韓問題專家李敏英說，北韓射彈是在提醒美國，北韓已做好兩方面準備，無論是進行對話，或採行另一「新途徑」。她還說，北韓過去幾個月的舉動與外交辭令，都指出「可能有必要集結軍備，且緊張升高」。

而韓聯社指出，川普對北韓的對話提議持積極態度，並表示這將會非常有趣，雙方見面是好事。

在北韓和美國去核化談判很可能於本月內成行的情況下，若工作層磋商進展順利，也不排除北韓和美國年內舉行第三次高峰會談的可能性。

然而，考慮到北韓要求美國拿出符合雙方利益且能讓北韓接受的方案，美國暫時對北韓提議持謹慎態度。北韓和美國在重啟對話前展開拉鋸戰在所難免。

據預測，若北韓和美國重啟工作層磋商，雙方將討論北韓的去核化措施和美國的相應措施。但雙方能否縮小意見分歧，並取得彼此都能接受的實質性成果，仍是未知數。

另有分析認為，磋商如能成行，北韓和美國可能在歐洲、板門店、平壤和紐約等地中選定會面地點。