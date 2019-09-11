普亭身旁臥底…美在俄最高階間諜險曝光 CIA急撤人

依據多位知情官員透露，中央情報局(CIA)數十年前培養的一位俄羅斯中階官員，後來不僅成為克里姆林宮內關鍵情報來源，可定期見到俄羅斯總統普亭，2016年更向美方揭露，干預該年大選是普亭親自下令、精心策畫，並指示俄國駭客入侵民主黨全國委員會資料庫。

據說俄羅斯總統普亭(前左)辦公室一名官員是美國間諜，圖為川普總統(前右)2017年在APEC會議與普亭見面。美聯社 分享 facebook

這名間諜是美國在俄國最高階、最重要的線民，但由於情報官員轉述俄國干預2016年大選的細節給媒體後，中情局擔心對方身分可能曝光，幾經波折後終於在2017年將他接到美國。

當年中情局吸收這名俄國中階官員後，不久他仕途發達，一路晉升至高層，雖不在普亭核心圈，但能定期見到他，有權參與決策會議，甚至能拍到普亭桌上重要文件傳給美國。

這名間諜成為中情局最重要、最受保護的線人，在前總統歐巴馬任期的最後幾個月，時任中情局長布瑞南(John Brennan)在提交總統的每日簡報中，甚至會刪去此人提供的資訊，另呈機密報告給歐巴馬，防止間諜身分曝光。

隨著美國新聞圈意識到中情局在克里姆林宮似有內線，2016下半年中情局向線人提議撤出俄國，對方以「家庭因素」拒絕，這讓美國反情報官員開始質疑對方可信度。

數個月後中情局再次提議，線人終於接受、撤出俄國，惟中情局失去這個重要管道後，去年美國期中選舉及明年總統大選，華府都缺乏俄國內部機密情報作參考。

報導提到，中情局急著撤出線人的另一個原因，是川普總統處理機密情報的方式。

2017年5月，川普在白宮接見俄國外長拉夫洛夫等人時，出示以色列提供的高度機密情報，討論伊斯蘭國在敘利亞動態，但是以色列事先未獲告知，情報被美國拿去和俄羅斯分享。

前中情局俄國組負責人赫爾(Steven Hall)說：「我們總統不像其他前任一樣，他願意運用機密、敏感情報，而且是當著敵人面前、用在推文，我們從未經歷這種狀況。」

對此中情局公共事務主任布拉梅爾(Brittany Bramell)回應，CNN報導錯誤，且關於總統處理敏感情報不當的臆測也不正確。

白宮發言人葛理申(Stephanie Grisham)則說：「CNN報導不僅不正確，還可能置他人性命於險境。」