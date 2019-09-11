CIA急撤間諜！俄媒：普亭辦公室官員 2017年離奇消失

2019-09-11 13:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合10日電



俄羅斯媒體報導，美國媒體近日報導提及的美方間諜，可能就是2017年6月全家失蹤、曾擔任俄羅斯總統普亭辦公室官員的斯莫連科夫(Oleg Smolenkov)。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)淡化美方報導，僅表示確有此人，但無法證實他是否為間諜，且提到他無法直接接觸普亭。

知情美國官員指出，斯莫連科夫已成為俄羅斯眼中釘，普亭無法容忍這種行為，也不能放任其他俄國官員認為幫外國政府做事還能全身而退。

俄羅斯「工商日報」(Kommersant)報導，1969年出生的斯莫連科夫，曾任職總統辦公室的對外政策部門。他在2000年代中期曾於俄羅斯駐華盛頓大使館擔任秘書；時任俄國駐美大使的是鄂夏柯夫(Yuriy Ushakov)，也是普亭2012年起的對外政策幕僚。

2017年6月斯莫連科夫偕妻子和三個子女赴巴爾幹半島的蒙特內哥羅度假，全家就此消失。該年9月俄羅斯司法機關以謀殺案開始調查，但調查斷斷續續，最後俄國當局發現斯莫連科夫全家還活著，而且身處國外。

克里姆林宮發言人培斯科夫10日表示，斯莫連科夫確曾任職總統辦公室，但在2016年至2017年間被免職，而且他的位階無法直接接觸普亭。

他回覆記者提問斯莫連科夫目前身處何地時，培斯科夫只說「我們不負責尋人業務」。

值得注意的是，「工商日報」還登出據稱是斯莫連科夫一家在維吉尼亞州住宅的照片及地址。

國家廣播公司(NBC)則報導，造訪現場的記者在走近宅邸時，兩名男子突然出現，詢問記者的拜訪目的，他們自稱是宅邸主人的友人。

曾任中情局駐外情報站站長、熟悉俄國事務的霍夫曼(Daniel Hoffman)指出，這位美國線人已成為俄國目標，因為普亭無法容忍俄國官員「以為他們背叛了俄羅斯，還能安全走人」。