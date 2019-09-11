CIA在俄最高間諜華府住宅曝光 媒體按鈴疑監控者回應

據稱是2017年由中央情報局撤出俄羅斯的美國間諜斯莫連科夫(Oleg Smolenkov)，被Business Insider及路透等美國媒體查閱公開房地產資料後，發現有姓名相同的人2018年在大華府地區以92萬5000元買下一棟房子，這幾乎符合有線電新聞網(CNN)及「紐約時報」對於此人的報導內容。

據說這是美國間諜斯莫連科夫在維吉尼亞州的住宅，美國媒體在案情曝光後，紛紛趕到現場採訪報導。(Getty Images) 分享 facebook

國家廣播公司(NBC)記者前往據信是他在維吉尼亞州的住家門鈴，無人應門，五分鐘後兩名年輕男子乘多功能車疾馳而來，詢問記者來意，並自稱是屋主友人。

一名前高層國安官員透露，這兩人可能是政府監控人員。NBC應官方要求提及屋主姓名及其他細節，但俄羅斯顯然已掌握他行蹤。

路透及Business Insider報導，高層外國投誠者在美國展開全新生活後，以本名買房子、公開活動，其實不奇怪，也不算少見。

聯邦緝毒署(DEA)曾負責販毒集團線人情報的一位前幹員指出，向西方國家投誠的敵對國家資深官員或情報人員，不見得要繼續躲躲藏藏，以本名在西方國家展開新生活的例子不算少見。

這位前DEA幹員說：「像斯莫連科夫這種人，花了幾十年爬到俄國政府高層，還是中情局線人。在達到這樣的事業成功同時，他也很清楚身分可能隨時曝光，害自己被抓，這需要特別自負及風險傾向才做得到。」

「因此，媒體報導2016年他起初拒絕逃出(俄羅斯)的機會，這就不奇怪了。要他放棄在母國的身分地位，連同他與中情局的祕密關係，這兩者是非常有力的組合。這種人過著雙面生活，不太可能想輕易放棄由此而來的特殊地位。」

這位DEA前幹員也提到，不想完全放棄原有生活及身分的外國高層投誠者，「比大家想像的多更多」。