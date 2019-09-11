CIA急撤間諜！傳因川普失言「置於險境」 白宮駁不實

2019-09-11 13:38 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



普亭身邊臥底多年的美國間諜故事曝光後，川普政府各部門紛紛「解釋」說報導不實，但不實在哪，又語焉不詳。

據報導，這名替中情局當線民的特大號間諜，因透露俄國干預2016年美國選舉，恐被抓到，美國政府2017年把他接到美國。

川普上台時，也就是該間諜被接到美國後不久，時任中情局長的國務卿龐培歐說「報導不實」，但到底報導哪一節不實，他沒講清楚。

中情局則挑出CNN有關該名間諜何故被接到美國一節，提出辯駁。CNN說，因為川普政府錯誤處理機密資訊，情治單位恐怕線民曝光被抓，才「提早」把他接到美國。

中情局公共事務主任布拉美爾(Brittany Bramell)說，「CNN報導中情局根據非客觀分析、非完善整理（的情報）而做出生死交關的決定，簡單地說，是錯誤的。被誤導的揣測，說總統因為處理他唾手可得的國家最敏感情報，造成所謂的去滲透作業（把人撤離），這種揣測不正確。」

白宮發言人吉德里( Hogan Gidley)也直斥CNN報導「錯得離譜」，更嚴厲批評NBC居然披露這名間諜被接到美國後，住在哪裡。

吉德里說，媒體一面指總統脫口說出國家秘密陷人於險境，一面卻自己跑去拍錄這個人的家，還暴露他家人的身分，這不是偽善到家了嗎？

他說，這樣的報導才是「危險的」，才是「置人命於險境」。

紐約時報說，這名俄國官員是中情局「最重要，也是保護最力的資產」，本來不願來美國的，因為怕CIA懷疑他的可信度，也鑑於再不走可能身分曝光，才答應來美國。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說出一個官員的姓名，並說這名官員的影響力有限，位階並不高，幾年前就被開除了，美國媒體煞有其事的報導，根本就在編故事，寫小說。