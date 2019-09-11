親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

聯合報頭版登小三照太詭異？傳正宮搭機離台「心意已決」

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

CIA急撤間諜！傳因川普失言「置於險境」 白宮駁不實

2019-09-11 13:38世界日報 記者張聲肇／綜合報導

普亭身邊臥底多年的美國間諜故事曝光後，川普政府各部門紛紛「解釋」說報導不實，但不實在哪，又語焉不詳。

據報導，這名替中情局當線民的特大號間諜，因透露俄國干預2016年美國選舉，恐被抓到，美國政府2017年把他接到美國。

川普上台時，也就是該間諜被接到美國後不久，時任中情局長的國務卿龐培歐說「報導不實」，但到底報導哪一節不實，他沒講清楚。

中情局則挑出CNN有關該名間諜何故被接到美國一節，提出辯駁。CNN說，因為川普政府錯誤處理機密資訊，情治單位恐怕線民曝光被抓，才「提早」把他接到美國。

中情局公共事務主任布拉美爾(Brittany Bramell)說，「CNN報導中情局根據非客觀分析、非完善整理（的情報）而做出生死交關的決定，簡單地說，是錯誤的。被誤導的揣測，說總統因為處理他唾手可得的國家最敏感情報，造成所謂的去滲透作業（把人撤離），這種揣測不正確。」

白宮發言人吉德里( Hogan Gidley)也直斥CNN報導「錯得離譜」，更嚴厲批評NBC居然披露這名間諜被接到美國後，住在哪裡。

吉德里說，媒體一面指總統脫口說出國家秘密陷人於險境，一面卻自己跑去拍錄這個人的家，還暴露他家人的身分，這不是偽善到家了嗎？

他說，這樣的報導才是「危險的」，才是「置人命於險境」。

紐約時報說，這名俄國官員是中情局「最重要，也是保護最力的資產」，本來不願來美國的，因為怕CIA懷疑他的可信度，也鑑於再不走可能身分曝光，才答應來美國。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說出一個官員的姓名，並說這名官員的影響力有限，位階並不高，幾年前就被開除了，美國媒體煞有其事的報導，根本就在編故事，寫小說。

中情局間諜CNN川普白宮
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

伊拉克阿舒拉節踩踏意外 什葉派信徒31死上百傷

2019-09-11 14:04

大選前 以色列總理揚言併吞約旦河谷

2019-09-11 13:58

CIA在俄最高間諜華府住宅曝光 媒體按鈴疑監控者回應

2019-09-11 13:37

CIA急撤間諜！俄媒：普亭辦公室官員 2017年離奇消失

2019-09-11 13:36

普亭身旁臥底…美在俄最高階間諜險曝光 CIA急撤人

2019-09-11 13:35

小泉進次郎首度入閣 安倍宣示內閣改革態度

2019-09-11 12:06

選舉前一周 以色列總理揚言併吞約旦河西岸三分之一

2019-09-11 11:58

影／投下36公噸炸彈！美軍空襲炸翻伊斯蘭國據點

2019-09-11 11:34

日自民黨務人事底定 安倍盼團結推動修憲

2019-09-11 11:01

川普開除國安顧問波頓 伊朗：美對伊施壓敗象

2019-09-11 08:29

脫歐僵局 英相只剩4條路

2019-09-11 01:07

傾向留歐 英下院議長10月底辭職

2019-09-11 01:07

英相6連敗 國會又否決提前大選

2019-09-11 01:07

日相安倍改組內閣 小泉進次郎首度入閣任環境大臣

2019-09-10 22:56

在普亭身邊潛伏了10多年 美國間諜身分曝光

2019-09-10 22:18

北韓願月底復談 美國須研究金正恩的「新算法」

2019-09-10 19:10

影／英下院議長請辭 管教「屁孩」議員場景成絕響

2019-09-10 18:02

民間救亞馬遜雨林 專家：政府是關鍵

2019-09-10 17:17

紐時：連英國會議長伯考請辭 都不讓強生好過

2019-09-10 16:38

強生想當邱吉爾卻被逼到「敦克爾克」 苦等「諾曼第登陸日」

2019-09-10 16:08

日福島核電廠廢水處理 環境大臣發言恐惹議

2019-09-10 15:14

回本數倍！投資氣候變遷1.8兆美元 可獲益7兆美元

2019-09-10 15:14

英提前大選再受阻 強生被逼揭私人訊息

2019-09-10 14:33

今晨又射飛彈 北韓鬆口月底願與美談

2019-09-10 14:33

美神祕間諜：普亭親自下令干預美大選

2019-09-10 14:24

CNN：川普頻洩情報 潛伏俄頭號間諜被迫撤離

2019-09-10 14:21

才說下旬願與美談判 北韓又射2飛彈

2019-09-10 14:14

他山之石／噴農藥需與住宅區隔多遠？法國：至少5公尺

2019-09-10 14:13

脫歐亂局強生接連受挫 議長宣布下月辭職

2019-09-10 13:34

亂鬥到脫歐！強生首相6連敗，英國最後關鍵51天？

2019-09-10 13:30

連遭國會挫敗 英相強生允努力達成脫歐協議

2019-09-10 13:20

CIA挖到黃金！潛伏在俄的間諜能拍下普亭辦公桌上文件

2019-09-10 13:00

川普新印太策略 自由聯繫邦「強勢回歸」國際舞台？

2019-09-10 12:32

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

川普用推特開除親台國安顧問波頓

2019-09-11 00:17

在普亭身邊潛伏了10多年 美國間諜身分曝光

2019-09-10 22:18

正妹律師兼賣淫「一天接15男」 老公力挺她的遠大理想

2019-09-10 21:14

影／投下36公噸炸彈！美軍空襲炸翻伊斯蘭國據點

2019-09-11 11:34

陸學者：貿易戰談判協議已達八成 剩下只能是美國讓步

2019-09-10 15:27

對中強硬派 美國安顧問波頓遭川普開除

2019-09-11 01:07

私刑教訓！鬥牛犬咬掉性侵嫌犯生殖器

2019-09-11 12:20

婚禮上遇見失散雙胞胎兄弟？撞臉還撞衫讓賓客笑了

2019-09-11 09:43

為求成績及格幫老師做「燒炭實驗」 高中妹引火燒全身

2019-09-10 21:32

澳洲森林大火燒不盡 無尾熊媽媽緊抱孩子以身擋火

2019-09-10 21:03

川普撤換鷹派大將波頓 美政壇與盟友反應一覽

2019-09-11 10:30

陸砍QFII及RQFII額度限制 專家：準備跟美打貿易持久戰

2019-09-10 18:09

貿易戰導致中國留學生減少 美大學為此「買保險」

2019-09-10 18:16

波頓遭開除 華郵：一意孤行惹川普不爽很久了

2019-09-11 11:41

遭酒吧保鑣控在廁所吸毒 英女大生曝心酸真相

2019-09-10 21:50

美國務卿龐培歐坦言 與國安顧問波頓多次意見分歧

2019-09-11 06:09

日本殯葬業便利商店化！獨居老人 死後恐沒人參加葬禮

2019-09-10 16:03

神祕諜爆料：普亭為助川普 親自介入美大選

2019-09-11 01:07

策略師：中國將贏得貿易戰 七年內擺脫對美國科技依賴

2019-09-10 18:37

「代寫作業」跨國經營 急件服務1頁收費1300元

2019-09-11 10:00

美國共和黨副總統候選人裴林 被丈夫訴請離婚

2019-09-10 18:14

不服4千元超速罰單 花115萬打官司3年仍敗訴

2019-09-10 17:29

世界最安全城市出爐！東京奪冠 台北呢？

2019-09-11 09:01

川普開除國安顧問波頓 伊朗：美對伊施壓敗象

2019-09-11 08:29

專家分析 北京對美長期抗戰

2019-09-11 00:10

影／英下院議長請辭 管教「屁孩」議員場景成絕響

2019-09-10 18:02

普亭貼身間諜逃離俄國 華府置產曝光

2019-09-11 01:07

白宮爆新醜聞 美眾議院升高對川普彈劾調查

2019-09-10 23:06

美氣象局打臉川普餘波蕩漾 颶風多利安掀政治風暴

2019-09-10 17:15

華為議題可能讓步 索羅斯：川普恐出賣美國

2019-09-10 23:54

德國救經濟 百億歐元備戰

2019-09-10 23:53

脫歐僵局 英相只剩4條路

2019-09-11 01:07

美將對中國進口瓷磚徵收反補貼稅 初步稅率最高222％

2019-09-11 08:27

紐時：連英國會議長伯考請辭 都不讓強生好過

2019-09-10 16:38

強生想當邱吉爾卻被逼到「敦克爾克」 苦等「諾曼第登陸日」

2019-09-10 16:08

川普撤換國安顧問波頓 紐時：爭論政策是導火線

2019-09-11 07:54

日相安倍改組內閣 小泉進次郎首度入閣任環境大臣

2019-09-10 22:56

歐盟、矽谷最大敵人 升官

2019-09-10 23:54

美國慶日吃熱狗大賽季軍 大胃王李蕙驟逝

2019-09-11 13:52

英相6連敗 國會又否決提前大選

2019-09-11 01:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top