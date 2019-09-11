選舉前一周 以色列總理揚言併吞約旦河西岸三分之一

2019-09-11 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）10日揚言要兼併約旦河西岸部分地區。阿拉伯國家聯盟稱該計畫為「侵略」且破壞與巴勒斯坦人和解的機會。

以色列總理內唐亞胡表示，如果連任，將兼併約旦河谷（藍色區塊），占約旦河西岸占領區面積的三分之一。路透 分享 facebook

路透報導，內唐亞胡10日表示，若他贏得17日國會選舉，將迅速併吞約旦河谷。約旦河谷占以色列占領的約旦河西岸面積三分之一左右。

內唐亞胡表示，由於他和美國總統川普的關係，他將能兼併所有屯墾區。白宮則表示，美國目前政策未改變，將在以國選舉後公布中東和平計畫。

內唐亞胡的計畫將導致以巴衝突出現新局勢，並會使巴勒斯坦人未來建立的國家被以色列包圍。

阿拉伯國家聯盟（Arab League）譴責內唐亞胡言論，指他宣布有意違反國際法是危險的發展、是新的侵略，破壞和平進程任何進展的機會並摧毀所有基礎。

以色列在1967年戰爭後占領約旦河西岸，而巴勒斯坦視該區為未來領土一部分，兩國在1990年代簽署臨時和平協議。

根據以色列人權團體卜采萊姆（B' Tselem），約旦河谷及死海北部約有6萬5000名巴勒斯坦人、1萬1000名以色列屯墾者。該地區主要的巴勒斯坦城市為耶利戈（Jericho），另約有28個村落及小型貝都因人（ Bedouin）社區。

巴勒斯坦解放組織資深官員艾斯瓦力（Hanan Ashrawi）表示，內唐亞胡將「更強大的以色列」建立在巴勒斯坦之上，並實行種族滅絕計畫。

約旦外長表示，內唐亞胡的計畫「嚴重升高情勢」；沙烏地阿拉伯譴責內唐亞胡言論，並召開伊斯蘭合作組織緊急會議。