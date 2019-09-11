影／投下36公噸炸彈！美軍空襲炸翻伊斯蘭國據點

2019-09-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美軍戰機10日空襲伊斯蘭國（IS）成員「出沒」的一處島嶼，以干擾他們利用「濃密植被躲藏的能力」，避免該地成為IS的避難點。從行動過程影像可看到，美軍地毯式轟炸引發的火球如同棋子整齊排列，顯示轟炸的精準度。

美軍戰機10日在伊拉克北部薩拉赫丁省出任務，空襲據稱IS成員出沒的卡努島。「堅定決心」行動指揮部發言人柯金斯上校表示，空軍F-15與F-35戰機一共投下36000公斤炸彈。圖擷自 OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III 分享 facebook

轟炸地點是伊拉克北部薩拉赫丁省（Salah ad Din Province）的卡努島（Qanus Island，暫譯）。「堅定決心」行動（Operation Inherent Resolve）指揮部發言人柯金斯上校（Col. Myles B. Caggins III）在官方推特帳號表示，美軍F-15與F-35戰機一共投下36000公斤的炸彈。

柯金斯上校同時也釋出空襲過程影片，可見到卡努島被雷射導引炸彈地毯式轟炸，島上不停有火球冒出，伴隨著濃煙升起，火球之間相隔一定距離整齊排列，顯示轟炸的精準度。伊拉克反恐部隊則在遠處觀察狀況。

聯軍指出，伊拉克反恐部隊正執行後續的地面掃蕩行動，目標是摧毀IS的主要交通樞紐，截斷恐怖分子從沙漠潛入伊拉克北部城市的管道。

《ABC News》報導，雖然之前遭受重創，但撤入敘利亞的IS仍有數千成員，一直在沙漠或洞穴培養勢力，或是混入伊拉克城鎮之中。美軍在伊拉克特遣隊指揮官也表示，IS已開始運送戰士和補給，派人混入各地的安置中心或難民營，正準備捲土重來。