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在普亭身邊潛伏了10多年 美國間諜身分曝光

2019-09-10 22:18聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

俄國總統普亭。 路透
俄國總統普亭。 路透
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美國媒體披露一名俄羅斯克里姆林宮高層官員長期擔任美國間諜，取得許多機密情報，2017年因身分可能曝光而被美方接到美國。俄國商報等媒體報導，此人名叫史莫倫科夫，2017年和家人到蒙特尼哥羅度假時失蹤，俄方後來發現他和妻子以本名在華盛頓郊區購屋。

報導說，史莫倫科夫（Oleg Smolenkov）原本幫俄國總統普亭的資深助理烏夏科夫工作。克里姆林宮發言人佩斯科夫對BBC表示，史莫倫科夫的確曾在克宮任職，但職位不高，現已被開除。

佩斯科夫說，美國媒體對此事的報導有如「低俗小說」。對於克宮疑遭美國滲透，佩斯科夫說，「俄國的反情報工作運作良好」。

美國國家廣播公司（NBC）記者直接前往史莫倫科夫位於華府地區的住所按門鈴，無人應門。五分鐘後兩名年輕男子乘休旅車疾馳而來，問記者來做什麼，並自稱是男子的友人。

一名前國安高級官員說，這兩名年輕人可能是政府派來監控的人員。在美國官員的要求下，NBC未提到該男子的姓名及其他細節，以免他有生命危險。不過，顯然俄國早已掌握此人的行蹤。

前聯邦調查局幹員告訴NBC，這名俄國男子身分曝光後，當局可能讓他立即搬家以策安全。

俄羅斯對待變節人員向來毫不留情。前俄羅斯聯邦安全局官員李維南科因批評普亭政府遭通緝，赴英尋求庇護。2006年李維南科遭下毒，住院廿多天仍不治，體內驗出高含量放射性釙。

俄國間諜史柯里帕被英國軍情六處吸收，洩露在歐洲活動的俄國特工名單，二○一○年獲英國庇護。他和女兒尤莉亞去年三月被發現倒在英國索爾茲伯里一處購物中心長椅上，送回治療兩個多月才撿回一命，嫌犯使用前蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」對其下毒。

俄羅斯普亭
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