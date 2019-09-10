影／英下院議長請辭 管教「屁孩」議員場景成絕響

2019-09-10 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



英國下議院議長貝爾考（John Bercow）9日宣布，最晚在英國脫歐10月31日當天辭職。他在下議院對著吵得不可開交的議員高喊「肅靜」，指著脫序議員訓話的畫面也將成為絕響。

《BBC》報導，議長職責包括點名議員發言、控管議員用語和維持秩序，確保發言者的意見能被聽見。在下議院要發言必須等到議長點名，且只有發言者可以站起來，但當議長站起來時，所有成員都必須坐下，包括正在發言的議員。貝爾考自己則形容，議長就是議會的裁判、評審和審判官。

英國下議院的辯論制度奠基在「打斷和插話」的傳統。一旦對發言者有異議，議員發出噓聲、大聲喧嘩，都是司空見慣。隨著脫歐議題白熱化，議員間的隔空交火也越來越激烈。

此時貝爾考就必須像個幼稚園園長管秩序，時常對著一群不受控制、喧鬧的議員大喊「肅靜」，還曾指著「搗蛋」的議員訓話，要他們「做個好孩子」。現任首相強生（Boris Johnson）在當外交大臣時期，就曾因不當發言，遭貝爾考當面修理，大罵他性別歧視。