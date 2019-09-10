親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

直播／馬、韓沒同框 北市挺韓造勢馬英九10分鐘快閃

影／英下院議長請辭 管教「屁孩」議員場景成絕響

2019-09-10 18:02聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

英國下議院議長貝爾考（John Bercow）9日宣布，最晚在英國脫歐10月31日當天辭職。他在下議院對著吵得不可開交的議員高喊「肅靜」，指著脫序議員訓話的畫面也將成為絕響。

《BBC》報導，議長職責包括點名議員發言、控管議員用語和維持秩序，確保發言者的意見能被聽見。在下議院要發言必須等到議長點名，且只有發言者可以站起來，但當議長站起來時，所有成員都必須坐下，包括正在發言的議員。貝爾考自己則形容，議長就是議會的裁判、評審和審判官。

英國下議院的辯論制度奠基在「打斷和插話」的傳統。一旦對發言者有異議，議員發出噓聲、大聲喧嘩，都是司空見慣。隨著脫歐議題白熱化，議員間的隔空交火也越來越激烈。

此時貝爾考就必須像個幼稚園園長管秩序，時常對著一群不受控制、喧鬧的議員大喊「肅靜」，還曾指著「搗蛋」的議員訓話，要他們「做個好孩子」。現任首相強生（Boris Johnson）在當外交大臣時期，就曾因不當發言，遭貝爾考當面修理，大罵他性別歧視。

英國的下議院議長制度可追溯至1377年，隨後在18、19世紀演變出議長必須保持中立的規矩。貝爾考原屬保守黨，在2009年當選議長後便退出政黨，維持議事中立，任職長達十年。

英國下議院議長貝爾考（John Bercow）9日宣布，最晚在英國脫歐10月31...
英國下議院議長貝爾考（John Bercow）9日宣布，最晚在英國脫歐10月31日當天辭職下台。他在下議院對著吵得不可開交的議員高喊「肅靜」，指著脫序議員訓話的畫面也將跟著步入歷史。法新社
分享

英國脫歐交大
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

北韓願月底復談 美國須研究金正恩的「新算法」

2019-09-10 19:10

民間救亞馬遜雨林 專家：政府是關鍵

2019-09-10 17:17

紐時：連英國會議長伯考請辭 都不讓強生好過

2019-09-10 16:38

強生想當邱吉爾卻被逼到「敦克爾克」 苦等「諾曼第登陸日」

2019-09-10 16:08

日福島核電廠廢水處理 環境大臣發言恐惹議

2019-09-10 15:14

回本數倍！投資氣候變遷1.8兆美元 可獲利7兆美元

2019-09-10 15:14

英提前大選再受阻 強生被逼揭私人訊息

2019-09-10 14:33

今晨又射飛彈 北韓鬆口月底願與美談

2019-09-10 14:33

美神祕間諜：普亭親自下令干預美大選

2019-09-10 14:24

CNN：川普頻洩情報 潛伏俄頭號間諜被迫撤離

2019-09-10 14:21

才說下旬願與美談判 北韓又射2飛彈

2019-09-10 14:14

他山之石／噴農藥需與住宅區隔多遠？法國：至少5公尺

2019-09-10 14:13

脫歐亂局強生接連受挫 議長宣布下月辭職

2019-09-10 13:34

亂鬥到脫歐！強生首相6連敗，英國最後關鍵51天？

2019-09-10 13:30

連遭國會挫敗 英相強生允努力達成脫歐協議

2019-09-10 13:20

CIA挖到黃金！潛伏在俄的間諜能拍下普亭辦公桌上文件

2019-09-10 13:00

川普新印太策略 自由聯繫邦「強勢回歸」國際舞台？

2019-09-10 12:32

法荷不想再讓英展延脫歐 歐盟處境尷尬

2019-09-10 10:51

哈紹吉生前最後10分鐘 土耳其媒體公布錄音

2019-09-10 10:48

英民眾通報有飛機墜毀 警方找嘸碎片懷疑流星墜地

2019-09-10 09:50

北韓又射彈 2019年第10次

2019-09-10 08:32

英國下院提前大選之議再遭否決 首相強森再度受挫

2019-09-10 07:44

英國上議院批准！法律正式規定不可「無協議脫歐」

2019-09-10 00:16

「男版崔順實」 文在寅任命親信當部長惹議

2019-09-10 00:01

紐時：阿富汗和談破局 恐因川普好大喜功壞事

2019-09-09 23:49

英下議院議長貝爾考請辭 十月底脫歐日下台

2019-09-09 23:29

澳洲首度動用全球最嚴的網路監管法律 但執行面挑戰大

2019-09-09 22:30

司法改革掀波「男版崔順實」 文在寅任命親信惹議

2019-09-09 21:56

英首相為防議員阻脫歐 國會將休會至10月14日

2019-09-09 21:51

買不到島川普取消訪問！丹麥近兩千萬維安費全白花了

2019-09-09 19:10

莫斯科市議會選舉 執政黨大敗席次銳減三分之一

2019-09-09 18:42

脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後

2019-09-09 17:44

機師罷工 英國航空今明航班幾乎全取消

2019-09-09 16:16

非洲豬瘟襲菲律賓 馬尼拉市郊逾7千頭豬遭撲殺

2019-09-09 15:51

南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發

2019-09-09 15:48

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

男子參加婚禮驚見「女友是新娘」 下一秒結局超展開

2019-09-10 10:38

1周中2次樂透！免費彩券中2000萬 「強忍爽感」回公司上班

2019-09-10 11:22

這人是誰？ 打敗全球分析師 幾句話精準反映美股

2019-09-10 09:00

影／銀行誤匯給他們300多萬 美夫婦這麼做惹大麻煩

2019-09-10 12:31

美國新聞與世界報導全美大學排行 今年第一名是這所

2019-09-10 01:14

影片瘋傳！特斯拉駕駛高速路上睡翻 腦袋垂到胸前

2019-09-10 12:28

金融巨鱷索羅斯：川普可能為了爭取連任出賣美國

2019-09-10 11:45

谷歌微軟領跌 美股道瓊指數連升四日

2019-09-10 05:26

陸生減少衝擊學雜費收入怎麼辦？美國大學靠這招自救

2019-09-10 00:44

涉嫌不當獲利 日產汽車執行長宣布請辭

2019-09-09 21:53

英國上議院批准！法律正式規定不可「無協議脫歐」

2019-09-10 00:16

全救出來了！貨輪翻覆35小時後 救出四名受困南韓船員

2019-09-10 07:59

影／奧地利足球場驚現一片森林 用意在對人類示警

2019-09-10 13:15

陸學者：貿易戰談判協議已達八成 剩下只能是美國讓步

2019-09-10 15:27

CNN：怕川普再洩情報 美2017年撤回俄政府內最高階間諜

2019-09-10 09:19

耶穌神蹟餵飽五千人地點 專家：證據待確認

2019-09-09 22:35

紐時：阿富汗和談破局 恐因川普好大喜功壞事

2019-09-09 23:49

日本殯葬業便利商店化！獨居老人 死後恐沒人參加葬禮

2019-09-10 16:03

CIA挖到黃金！潛伏在俄的間諜能拍下普亭辦公桌上文件

2019-09-10 13:00

被指為選舉對烏克蘭施壓 川普遭國會調查

2019-09-10 01:56

英首相為防議員阻脫歐 國會將休會至10月14日

2019-09-09 21:51

英國下院提前大選之議再遭否決 首相強森再度受挫

2019-09-10 07:44

英下議院議長貝爾考請辭 十月底脫歐日下台

2019-09-09 23:29

谷歌臉書亞馬遜全遭查 為何昔日邪惡帝國微軟不受影響

2019-09-10 14:18

美國歸還扣押2年電信設備 華為撤回訴訟

2019-09-10 13:22

陸砍QFII及RQFII額度限制 專家：準備跟美打貿易持久戰

2019-09-10 18:09

全球都以為中國科技將獨霸 阿里巴巴為何攻不下越南？

2019-09-10 11:35

澳洲首度動用全球最嚴的網路監管法律 但執行面挑戰大

2019-09-09 22:30

颱風襲日 Sony、日產關閉工廠

2019-09-09 23:51

伊爾艾朗專欄／美歐央行被逼到牆角

2019-09-10 00:10

美股漲跌互見 投資人關注利率和貿易最新進展

2019-09-10 06:59

美中貿易復談在望 美財長看好來年美經濟迎接正向發展

2019-09-10 07:14

不服4千元超速罰單 花115萬打官司3年仍敗訴

2019-09-10 17:29

美債繼續下跌 追隨德債頹勢

2019-09-10 06:30

紐時：連英國會議長伯考請辭 都不讓強生好過

2019-09-10 16:38

哈紹吉生前最後10分鐘 土耳其媒體公布錄音

2019-09-10 10:48

矽谷人推「小型登月」盼建立月球殖民區

2019-09-10 01:21

IEA再調降全球原油需求成長預估

2019-09-09 23:55

美氣象局打臉川普餘波蕩漾 颶風多利安掀政治風暴

2019-09-10 17:15

日福島核電廠廢水處理 環境大臣發言恐惹議

2019-09-10 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top