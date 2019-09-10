紐時：連英國會議長伯考請辭 都不讓強生好過

2019-09-10 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國下議會議長伯考（John Bercow）9日宣布將交棒，他主持議事的風格讓前後任首相梅伊和強生吃足苦頭。