民間救亞馬遜雨林 專家:政府是關鍵

2019-09-10 17:17 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



巴西總統波索納洛親商態度,被外界批評是雨林消失的原因之一。(Photo by Palácio do Planalto on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 救救亞馬遜雨林,各國政府應起帶頭作用。稍早地球之肺亞馬遜雨林發生有史以來最嚴重的森林大火,消息傳出,有民間團體發起植樹運動,立即獲得全球民眾熱烈響應。不過,專家指出,要根本拯救亞馬遜雨林毀林問題,最大的出力者是政府,後者應該透過政府之間協議,遏止毀林的行為繼續惡化。

0.8秒種一棵樹

據《英國獨立報》報導,亞馬遜雨林漫天大火畫面傳到世界各地之後引發民眾震驚,事後也促使網頁搜尋引擎Ecosia聲名大噪,用戶人數一下子大漲11倍以上。因為該公司除了對外承諾要在未來半年多種植100萬顆樹外,還將賺取廣告收益8成贊助所有植樹運動,平均幾乎每0.8秒就可種下一棵樹。

對此,英國《全球農業與營養開放數據計畫》執行長安德里指出,「自從亞馬遜發生大火後,下載該瀏覽器的用戶會覺得自己有參與亞馬遜植樹,但這些動作對於要促使大規模行動的出現仍為不足道。現階段亞馬遜需要的不是更多的樹,而是政府階層的改變」。

例如巴西飼養2億頭牛,也是全球最大牛肉出口國,未來透過歐盟-南方共同市場自由貿易協定,南美國家牛肉配額將再增加到9.9萬公噸,關稅更低到7.5%。因此,他認為進口巴西牛肉與農產品的各國政府,特別是歐盟與美國應對巴西施加壓力,要求其打造更好環境認證標準。

英國綠色和平主管喬治也表示,「雖然種樹重要,但民眾可透過減少攝取肉與牛奶,並且多吃植物為主的食物藉此帶來大改變。」

質疑協議效力

據《EcoWatch》報導,上週五,7個南美國家已簽署協定,希望藉此保護熱帶雨林,包括玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯與蘇利南已同意打造協調災難反應的網絡並承諾擴大對森林砍伐衛星監測工作等。

在這次會議中,受到火災與森林砍伐影響的亞馬遜原住民領袖也出席會議,不過,部分代表對該協議效力表示懷疑。哥倫比亞國家原住民組織代表蔻魯受訪時表示,該協議非常模糊。她表示,「我很懷疑協議能夠實現,因為要制定協定之前,最重要的是要知道發生了什麼事。」

