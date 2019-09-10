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今晨又射飛彈 北韓鬆口月底願與美談

2019-09-10 14:33聯合報 記者季晶晶╱即時報導

北韓外務省第一副相崔善姬9日表示，北韓願意在9月下旬與美國重拾核武談判，要求華府提出一個平壤能接受的新方案；但為時僅數小時，根據南韓軍方，北韓10日清晨即向朝鮮半島東部海域發射兩枚不明短程飛行器，似乎是想增加談判籌碼。

北韓官方媒體中央通信社（KCNA）報導崔善姬此一聲明，特別指出華府不斷要求會談。她說：「我們有意願和美方坐下來，對我們關切的議題進行廣泛討論，9月下旬決定雙方同意的時間和地點。」

崔善姬表示，若在北韓和美國工作層磋商中，美國再提陳腔濫調，北韓和美國之間的往來將就此告終。

根據南韓合同參謀本部表示，北韓9日分別於6時53分和7時12分，自距平壤80公里處的平安南道價川市，朝向日本海發射飛行器，各飛行約330公里。

南韓軍方呼籲北韓，立即停止此類升高緊張關係的舉動。

韓聯社報導，南韓和美國的情報單位正在分析北韓此次發射的物體及其意圖，但未透露最高飛行速度等訊息。

在崔善姬發表聲明不久後射彈，可能是想在與美重拾核武談判前，強化平壤的談判氣勢。北韓領導人金正恩和美國總統川普今年2月召開峰會未有成果，此後談判停滯至今。

韓聯社的報導指出，北韓8月24日在咸鏡南道朝向東部海域發射過「超大型放射砲」（多連發火箭），9日是時隔17天再度射彈，也是今年以來第10次射彈。

雖然目前尚未判明北韓9日發射的發射體彈種，但7月以來北韓陸續發射大口徑放射砲，或北韓版陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）新型短程彈道飛彈，因此有可能是此類飛彈。

今年以來，北韓射彈的涵蓋範圍大約在200至600公里，因此，駐韓美軍京畿道平澤基地、南韓忠清南道雞籠台陸海空三軍總部統合基地、南韓F-35A匿蹤戰機母基地清州空軍基地、駐韓美軍慶尚北道星州薩德（THAAD）基地都在北韓的打擊射程內。

北韓南韓彈道飛彈
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