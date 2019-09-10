脫歐亂局強生接連受挫 議長宣布下月辭職

2019-09-10 13:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合9日電



英國首相強生(Boris Johnson)9日在國會接連受挫，國會議員否決他提前舉行大選，並強迫政府公開無協議脫歐的秘密文件；同天下議院議長貝爾考(John Bercow)也宣布將在10月31日脫歐日當天辭職，也將對強生政府造成衝擊。

「紐約時報」報導，強生提出下月提前大選遭到國會議員否決；強生誓言在10月31日帶領英國脫離歐盟，無論是否達成脫歐協議，但如今也不得不思考新策略；他需要超過三分之二、430票才得以提前舉行大選，但僅有293名議員投下贊成票。

國會同天通過一項新法律，阻止強生在無協議的情況下脫歐；國會下議院以311比302票表決通過一名保守黨員的提案，要求政府公布關於無協議脫歐「黃行動」(Operation Yellowhammer)的文件內容，包括幕僚和官員在個人與工作用手機中的社群媒體，提到有關脫歐的內容。

政府消息人士指出，強生顧問建議採取法律行動，而非直接交出通訊內容；若拒絕遵詢該法命令，強生和政府恐被控藐視國會。

政府發言人表示，該法律要求公布個人資訊不合乎比例原則而且前所未聞；不過貝爾考指出：「政府必須謙卑遵循法律…這就是現實。」

貝爾考擔任議長逾十年，是英國脫歐時代的爭議人物，他經常對國會議員大喊「秩序！」；他表示10月底預定脫歐日前的最後幾天可能出現許多變動，那段為數不長的日子最能體驗議長扮演的角色。

貝爾考強調在10月31日脫歐日卸任，是因為在此之前的最後脫歐辯論，需要有一位經驗豐富的人物來領導英國可能的脫歐走向。

貝爾考辭職未必完全出乎意料，不過時機頗為有趣，此時宣布辭職可能使強生和脫歐支持者感到挫折；他自2009年擔任議長至今，目送多名首相下台，他原計畫2017年卸任，但在該年選舉後推延至今。

議長由下議院所有議員匿名投票選出，根據不成文規定由兩大黨輪替，因此下一任議長可能由工黨出身的人員接任，也可能延續貝爾考的風格。

強生連連挫敗後，部分保守黨員預料，強生可能試圖挽回上周因脫歐政策而離開的保守黨議員。(相關報導見A4)