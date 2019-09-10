影／奧地利足球場驚現一片森林 用意在對人類示警

2019-09-10 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



氣候變遷，大自然反撲，極端氣候席捲全球各地。為了要提升大眾對氣候變遷等環保議題的關注，瑞士一名藝術家把森林搬到體育場內，希望藉此警惕如果人類再不為環保有所作為，有一天將「只能在博物館內看樹」。

瑞士藝術家利特曼（Klaus Littmann）在奧地利「韋爾特湖足球場」（Wörthersee Stadion）內，打造名為「致森林－自然不滅的吸引力」（For Forest—The Unending Attraction of Nature）的大型裝置藝術。韋爾特湖球場是奧地利乙組聯賽球會SK克拉根福的主場，最多可容納3萬人。

只見空曠的體育場草地上出現300多棵不同品種的樹木，包括榿木、白楊、白柳、鵝耳櫪、楓木和橡木等，有些甚至重達6噸以上。壯觀的樹林與觀眾席、混凝土地面及泛光燈融為一體，形成了強烈的視覺效果。

森林環保議題最近隨著亞馬遜雨林大火而受到各界關注。利特曼作品的靈感則是來自藝術兼建築師派因特內爾（Max Peintner）1970年代的反烏托邦畫作。目標是挑戰人們對大自然的認知，並對未來提出質疑。

利特曼表示，派因特內爾1970年就預想到未來有一天，人類將只能在特定人造場所內才看得到森林，就像只能在動物園裡看到瀕危動物一樣。