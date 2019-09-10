親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

天下雜誌調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

川普新印太策略：自由聯繫邦將「強勢回歸」國際舞台？

CIA挖到黃金！潛伏在俄的間諜能拍下普亭辦公桌上文件

2019-09-10 13:00聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國情報機關於2017年成功撤回一名在俄羅斯政府內的最高階間諜。紐約時報報導，美國中央情報局（CIA）在幾十年前吸收這名俄羅斯政府中階官員，這名官員快速晉升，最終爬到深具影響力的位置，能深入俄羅斯最高權力機構克里姆林宮。CIA挖到一塊黃金。

隨著美國官員開始意識到俄羅斯試圖介入2016美國總統大選，該名間諜成為中情局最重要且受到高度保護的線人之一。然而，當情報官員於同年透露有關俄羅斯干預選舉的細節時，媒體就開始注意到這名中情局安插在克里姆林宮的消息來源。

中情局因擔心線人安危，於2016年底提議將他撤離，但線人回絕這個主意，此舉雖引發美國反間諜官員對該線人可信度的懷疑，但仍選擇按兵不動。直到媒體數月的調查和追蹤，中情局備感壓力而再次提議，線人終才答應。

這項秘密撤離行動除了為該線人的職業生涯畫下句點，還讓美國情報界在尋求有關俄國干預美國2018年中期選舉及明年總統大選的線索時，少了窺視俄政府觀點的重要管道。

根據消息來源，目前尚不清楚線人的真實身分和去向，資訊受到高度保密。現任和前任官員指出，該線人仍處在危險之中，並提到俄羅斯前軍情官員斯克里帕爾（Sergei Skripal）因為曾替英國刺探情報，差點遭到俄政府毒殺。

針對俄國干預美國選舉一事，該線人為中情局的爆炸性結論起了重要作用：是普亭親自下令並精心策劃。線人除了為美國政府提供有關普亭思想和指令的消息外，對中情局的調查也相當重要。中情局的評估結果為，普亭親自下令駭客入侵民主黨全國委員會資料庫，暗助川普選情。

消息人士透露，這位線人不在普亭的核心圈內，但能經常見到普亭，並且能接觸克里姆林宮的高層決策，成為中情局最寶貴的線人之一。CNN報導，這位線人能貼身接近普亭，甚至可以拍下普亭辦公桌上的文件。

俄國總統普亭（左）今年2月2日在克里姆林宫與國防部長蕭伊古會商。美聯社
俄國總統普亭（左）今年2月2日在克里姆林宫與國防部長蕭伊古會商。美聯社
分享

中情局普亭俄羅斯
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

川普新印太策略 自由聯繫邦「強勢回歸」國際舞台？

2019-09-10 12:32

英國下院提前大選之議再遭否決 首相強森再度受挫

2019-09-10 07:44

英國上議院批准！法律正式規定不可「無協議脫歐」

2019-09-10 00:16

連遭國會挫敗 英相強生允努力達成脫歐協議

2019-09-10 13:20

法荷不想再讓英展延脫歐 歐盟處境尷尬

2019-09-10 10:51

哈紹吉生前最後10分鐘 土耳其媒體公布錄音

2019-09-10 10:48

英民眾通報有飛機墜毀 警方找嘸碎片懷疑流星墜地

2019-09-10 09:50

北韓又射彈 2019年第10次

2019-09-10 08:32

「男版崔順實」 文在寅任命親信當部長惹議

2019-09-10 00:01

紐時：阿富汗和談破局 恐因川普好大喜功壞事

2019-09-09 23:49

英下議院議長貝爾考請辭 十月底脫歐日下台

2019-09-09 23:29

澳洲首度動用全球最嚴的網路監管法律 但執行面挑戰大

2019-09-09 22:30

司法改革掀波「男版崔順實」 文在寅任命親信惹議

2019-09-09 21:56

英首相為防議員阻脫歐 國會將休會至10月14日

2019-09-09 21:51

買不到島川普取消訪問！丹麥近兩千萬維安費全白花了

2019-09-09 19:10

莫斯科市議會選舉 執政黨大敗席次銳減三分之一

2019-09-09 18:42

脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後

2019-09-09 17:44

機師罷工 英國航空今明航班幾乎全取消

2019-09-09 16:16

非洲豬瘟襲菲律賓 馬尼拉市郊逾7千頭豬遭撲殺

2019-09-09 15:51

南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發

2019-09-09 15:48

「法西」強颱撲日釀1死20傷 逾90萬家戶停電

2019-09-09 14:27

英國首相強生訪愛爾蘭 認真談脫歐

2019-09-09 14:06

影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35

颶風多利安襲加拿大 起重機被吹翻

2019-09-09 12:44

脫歐歹戲 英人失信心：政客全是笨蛋

2019-09-09 12:43

俄羅斯鎮壓後… 莫斯科市議會選舉成焦點

2019-09-09 12:41

曾是南韓熱門總統人選 安熙正性侵案終審判3年半

2019-09-09 12:34

若北韓非核談判失敗 美：韓日可能提核武裝論

2019-09-09 12:09

日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷

2019-09-09 11:55

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

2019-09-09 11:00

憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議

2019-09-09 10:22

歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃

2019-09-09 13:00
看更多

熱門文章

8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39

男子參加婚禮驚見「女友是新娘」 下一秒結局超展開

2019-09-10 10:38

她15年間連生10男 39歲終產女喜呼：彷彿家庭完整了

2019-09-09 18:17

日本關東最強颱來襲 竟沒放颱風假的原因是？

2019-09-09 18:23

1周中2次樂透！免費彩券中2000萬 「強忍爽感」回公司上班

2019-09-10 11:22

這人是誰？ 打敗全球分析師 幾句話精準反映美股

2019-09-10 09:00

真人版名偵探柯南！ 13歲男童助警方偵破27年懸案

2019-09-09 15:48

微軟總裁：川普對待華為的方式 一點也不美國

2019-09-09 16:16

美國追討中國債誰埋單？陳冲：在台灣中華民國不用還

2019-09-09 14:35

大明星為何去這家咖啡店？老闆用這招 請到湯姆漢克斯

2019-09-09 15:00

美國新聞與世界報導全美大學排行 今年第一名是這所

2019-09-10 01:14

谷歌微軟領跌 美股道瓊指數連升四日

2019-09-10 05:26

陸生減少衝擊學雜費收入怎麼辦？美國大學靠這招自救

2019-09-10 00:44

涉嫌不當獲利 日產汽車執行長宣布請辭

2019-09-09 21:53

貿易戰壓力大中國出口由紅翻黑 全球順差上月暴減百億

2019-09-09 14:38

颱風襲日成田機場一度成孤島 近7千旅客滯留

2019-09-09 18:57

買不到島川普取消訪問！丹麥近兩千萬維安費全白花了

2019-09-09 19:10

英國上議院批准！法律正式規定不可「無協議脫歐」

2019-09-10 00:16

全救出來了！貨輪翻覆35小時後 救出四名受困南韓船員

2019-09-10 07:59

脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後

2019-09-09 17:44

CNN：怕川普再洩情報 美2017年撤回俄政府內最高階間諜

2019-09-10 09:19

金融巨鱷索羅斯：川普可能為了爭取連任出賣美國

2019-09-10 11:45

影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35

耶穌神蹟餵飽五千人地點 專家：證據待確認

2019-09-09 22:35

比特幣成人民幣貶值避險新工具？你跌我漲趨勢確立

2019-09-09 17:23

紐時：阿富汗和談破局 恐因川普好大喜功壞事

2019-09-09 23:49

分析：外交忽冷忽熱 川普這次踢到鐵板

2019-09-09 14:27

影片瘋傳！特斯拉駕駛高速路上睡翻 腦袋垂到胸前

2019-09-10 12:28

百萬合法職業移民…年復一年苦等綠卡 中國印度情況最糟

2019-09-09 14:46

被指為選舉對烏克蘭施壓 川普遭國會調查

2019-09-10 01:56

中國教授涉竊矽谷技術給華為 美檢起訴

2019-09-09 18:54

影／銀行誤匯給他們300多萬 美夫婦這麼做惹大麻煩

2019-09-10 12:31

英首相為防議員阻脫歐 國會將休會至10月14日

2019-09-09 21:51

川普陣營：川普朝代將持續數十年

2019-09-09 14:58

日本成田機場聯外交通中斷 旅客嘆陸上孤島

2019-09-09 15:26

英下議院議長貝爾考請辭 十月底脫歐日下台

2019-09-09 23:29

英國下院提前大選之議再遭否決 首相強森再度受挫

2019-09-10 07:44

機師罷工 英國航空今明航班幾乎全取消

2019-09-09 16:16

澳洲首度動用全球最嚴的網路監管法律 但執行面挑戰大

2019-09-09 22:30

伊爾艾朗專欄／美歐央行被逼到牆角

2019-09-10 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top