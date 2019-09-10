CIA挖到黃金！潛伏在俄的間諜能拍下普亭辦公桌上文件

2019-09-10 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國情報機關於2017年成功撤回一名在俄羅斯政府內的最高階間諜。紐約時報報導，美國中央情報局（CIA）在幾十年前吸收這名俄羅斯政府中階官員，這名官員快速晉升，最終爬到深具影響力的位置，能深入俄羅斯最高權力機構克里姆林宮。CIA挖到一塊黃金。

隨著美國官員開始意識到俄羅斯試圖介入2016美國總統大選，該名間諜成為中情局最重要且受到高度保護的線人之一。然而，當情報官員於同年透露有關俄羅斯干預選舉的細節時，媒體就開始注意到這名中情局安插在克里姆林宮的消息來源。

中情局因擔心線人安危，於2016年底提議將他撤離，但線人回絕這個主意，此舉雖引發美國反間諜官員對該線人可信度的懷疑，但仍選擇按兵不動。直到媒體數月的調查和追蹤，中情局備感壓力而再次提議，線人終才答應。

這項秘密撤離行動除了為該線人的職業生涯畫下句點，還讓美國情報界在尋求有關俄國干預美國2018年中期選舉及明年總統大選的線索時，少了窺視俄政府觀點的重要管道。

根據消息來源，目前尚不清楚線人的真實身分和去向，資訊受到高度保密。現任和前任官員指出，該線人仍處在危險之中，並提到俄羅斯前軍情官員斯克里帕爾（Sergei Skripal）因為曾替英國刺探情報，差點遭到俄政府毒殺。

針對俄國干預美國選舉一事，該線人為中情局的爆炸性結論起了重要作用：是普亭親自下令並精心策劃。線人除了為美國政府提供有關普亭思想和指令的消息外，對中情局的調查也相當重要。中情局的評估結果為，普亭親自下令駭客入侵民主黨全國委員會資料庫，暗助川普選情。