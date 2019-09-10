英國下院提前大選之議再遭否決 首相強森再度受挫

相關新聞
英國上議院批准！阻止無協議脫歐法案正式成為法律2019-09-10 00:16
北韓又射彈 2019年第10次2019-09-10 08:32
「男版崔順實」 文在寅任命親信當部長惹議2019-09-10 00:01
紐時：阿富汗和談破局 恐因川普好大喜功壞事2019-09-09 23:49
英下議院議長貝爾考請辭 十月底脫歐日下台2019-09-09 23:29
澳洲首度動用全球最嚴的網路監管法律 但執行面挑戰大2019-09-09 22:30
司法改革掀波「男版崔順實」 文在寅任命親信惹議2019-09-09 21:56
英首相為防議員阻脫歐 國會將休會至10月14日2019-09-09 21:51
買不到島川普取消訪問！丹麥近兩千萬維安費全白花了2019-09-09 19:10
莫斯科市議會選舉 執政黨大敗席次銳減三分之一2019-09-09 18:42
脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後2019-09-09 17:44
機師罷工 英國航空今明航班幾乎全取消2019-09-09 16:16
非洲豬瘟襲菲律賓 馬尼拉市郊逾7千頭豬遭撲殺2019-09-09 15:51
南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發2019-09-09 15:48
「法西」強颱撲日釀1死20傷 逾90萬家戶停電2019-09-09 14:27
英國首相強生訪愛爾蘭 認真談脫歐2019-09-09 14:06
影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電2019-09-09 13:35
颶風多利安襲加拿大 起重機被吹翻2019-09-09 12:44
脫歐歹戲 英人失信心：政客全是笨蛋2019-09-09 12:43
俄羅斯鎮壓後… 莫斯科市議會選舉成焦點2019-09-09 12:41
曾是南韓熱門總統人選 安熙正性侵案終審判3年半2019-09-09 12:34
若北韓非核談判失敗 美：韓日可能提核武裝論2019-09-09 12:09
日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷2019-09-09 11:55
2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？2019-09-09 11:00
憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議2019-09-09 10:22
歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐2019-09-09 09:56
載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室2019-09-09 08:46
颱風法西登陸日本關東 約45萬戶停電交通大亂2019-09-09 08:37
法西強風創紀錄 日本關東登陸最強颱2019-09-09 08:28
核談判停滯 美國務卿：期望近日恢復跟北韓會談2019-09-09 06:17
澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕2019-08-27 10:43
G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧2019-08-26 00:03
中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍2019-08-13 10:17
美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃2019-09-09 13:00
熱門文章
收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡2019-09-09 11:09
挪威選手勇奪三鐵冠軍 頭上鴨舌帽竟是「埔鹽順澤宮」2019-09-09 09:52
8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死2019-09-09 13:39
載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室2019-09-09 08:46
她15年間連生10男 39歲終產女喜呼：彷彿家庭完整了2019-09-09 18:17
2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？2019-09-09 11:00
日本關東最強颱來襲 竟沒放颱風假的原因是？2019-09-09 18:23
真人版名偵探柯南！ 13歲男童助警方偵破27年懸案2019-09-09 15:48
歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐2019-09-09 09:56
微軟總裁：川普對待華為的方式 一點也不美國2019-09-09 16:16
大明星為何去這家咖啡店？老闆用這招 請到湯姆漢克斯2019-09-09 15:00
美國新聞與世界報導全美大學排行 今年第一名是這所2019-09-10 01:14
美國追討中國債誰埋單？陳冲：在台灣中華民國不用還2019-09-09 14:35
中槍不死再活埋！印度宰殺藍牛羚 網民：人類比野獸更不堪2019-09-09 10:52
太詭異！川普竟邀恐怖分子到大衛營密會 遭兩黨狠批2019-09-09 11:02
陸生減少衝擊學雜費收入怎麼辦？美國大學靠這招自救2019-09-10 00:44
涉嫌不當獲利 日產汽車執行長宣布請辭2019-09-09 21:53
買不到島川普取消訪問！丹麥近兩千萬維安費全白花了2019-09-09 19:10
谷歌微軟領跌 美股道瓊指數連升四日2019-09-10 05:26
颱風襲日成田機場一度成孤島 近7千旅客滯留2019-09-09 18:57
脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後2019-09-09 17:44
貿易戰壓力大中國出口由紅翻黑 全球順差上月暴減百億2019-09-09 14:38
美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃2019-09-09 13:00
蘋果秋季發會前夕 蘋果、鴻海遭控剝削中國勞工2019-09-09 11:57
影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電2019-09-09 13:35
日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷2019-09-09 11:55
百萬合法職業移民…年復一年苦等綠卡 中國印度情況最糟2019-09-09 14:46
華爾街銅牛遇襲！ 美股牛市壞預兆？2019-09-09 10:09
比特幣成人民幣貶值避險新工具？你跌我漲趨勢確立2019-09-09 17:23
分析：外交忽冷忽熱 川普這次踢到鐵板2019-09-09 14:27
英國上議院批准！阻止無協議脫歐法案正式成為法律2019-09-10 00:16
中國教授涉竊矽谷技術給華為 美檢起訴2019-09-09 18:54
被指為選舉對烏克蘭施壓 川普遭國會調查2019-09-10 01:56
耶穌神蹟餵飽五千人地點 專家：證據待確認2019-09-09 22:35
憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議2019-09-09 10:22
川普陣營：川普朝代將持續數十年2019-09-09 14:58
機師罷工 英國航空今明航班幾乎全取消2019-09-09 16:16
英首相為防議員阻脫歐 國會將休會至10月14日2019-09-09 21:51
紐時：阿富汗和談破局 恐因川普好大喜功壞事2019-09-09 23:49
全救出來了！貨輪翻覆35小時後 救出四名受困南韓船員2019-09-10 07:59
留言