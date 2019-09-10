英國下院提前大選之議再遭否決 首相強森再度受挫

2019-09-10 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英國國會剛剛再一次否決首相強森所提於10月15日改選國會之議。

此案表決結果為293票贊成，46票反對，但強森需要434票，才能成功推動提前改選國會。

上周三，國會即表決拒絕強森所推提前改選的動議。