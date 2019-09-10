英國上議院批准！阻止無協議脫歐法案正式成為法律

2019-09-10 00:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在英國首相強森正試圖推進他的硬脫歐法案、讓英國在10月31日脫離歐盟之際，避免政府尋求無協議脫歐的法案正式成為法律。

根據上議院議長福勒（Norman Fowler），保守黨倒戈議員上周提出的阻止無協議脫歐法案，如今已正式成為法律。這項新法律將要求強森把脫歐時間點延長三個月至明年1月31日，除非強森能在10月19日之前，說服國會批准無協議脫歐或脫歐協議。