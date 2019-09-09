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司法改革掀波「男版崔順實」 文在寅任命親信惹議

2019-09-09 21:56聯合報 記者羅方妤╱即時報導

韓聯社報導，南韓總統文在寅九日任命曹國擔任法務部長，強調政府有必要繼續改革。儘管曹國和其家人被控有道德過失和不法行為，文在寅仍呼籲大眾「理解並支持」這項人事案。

曹國爭議纏身，其女被質疑造假論文入學高麗大學，他的妻子也被控偽造東洋大學校長頒發的獎狀，幫助女兒入學。其女入學後曾因兩次考試不及格留級，卻仍獲得一千二百萬韓元（約台幣卅一萬元）獎學金。另外，曹國和家人被爆投資鉅款在親屬掌控的私募基金，可能涉及逃稅。南韓檢方正在進行調查。

曹國是文在寅心腹，且和南韓前總統朴槿惠親信崔順實一樣，因女兒走後門就讀名校而被查出其他醜聞。因此，批評者稱曹國為「男版崔順實」。

文在寅說，他知道關於曹國是否適任法務部長的激烈辯論。他在青瓦台頒給曹國任命書後，於電視聲明中指出：「我認為更重要的是維持原則」。

文在寅表示，國會針對這項人事案進行聽證會，並未確認曹國本人有任何不法，僅基於未經確認的指控而不予任命，是「不好的先例」。他指出，改革「具影響力的機構」是他最重要的競選承諾之一。這段話顯然是指檢察機關，文在寅認為檢方有過多權力，缺乏制衡。

原任青瓦台首席秘書的曹國，負責擬定文在寅政府的司法改革計畫，包括成立獨立單位調查高階官員貪腐，並給予警察更多權力。檢察機關強烈反對文在寅政府這項政策，是公開的秘密。

文在寅也向大眾致歉，他未接獲國會人事聽證報告就任命曹國和另外五名部長級官員。他說，這是「系統性問題」，暗批反對黨議員拒絕通過相關文件。

文在寅上月九日在內閣改組中提名七名內閣新成員，僅農林部長金炫秀完成國會聽證程序在上月底上任，其餘六人都遭反對黨杯葛。文在寅在九日國會審議期限屆滿後，逕自任命曹國等六名部長級官員。

南韓新任法務部長曹國。（美聯社）
南韓新任法務部長曹國。（美聯社）
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文在寅南韓崔順實

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