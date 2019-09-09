莫斯科市議會選舉 執政黨大敗席次銳減三分之一

2019-09-09 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



BBC報導，莫斯科市議會8日選舉開票結果顯示，執政黨統一俄羅斯黨受到重挫。在45席的莫斯科市議會，統一俄羅斯黨只拿下26席，雖然依舊在市議會占多數，但席次銳減近三分之一。

隨著多數反對派人士被取消競選資格，共產黨人、無黨籍人士和其他人席次增加。

排除反對派人士參選曾引發大規模抗議。上萬人被拘留，鎮暴警察被控殘忍鎮壓示威者。

近完整開票結果顯示，統一俄羅斯黨預計會獲得26席。

BBC報導，統一俄羅斯黨的招牌最近變成選票毒藥，以至於成員都以無黨籍身分參選。路透報導，在2014年上屆選舉，統一俄羅斯黨拿下28席，該黨支持的無黨籍人士拿下10席。這次該黨支持度暴跌，主因是該黨支持俄國總統普亭推動提高退休年齡等引發民怨的改革措施。

這次莫斯科市議會選舉，統一俄羅斯黨因此大敗，連該黨在莫斯科的領袖梅特爾斯基都落選。

其他在野黨大有斬獲，共產黨從上屆的5席增為13席，自由派的俄羅斯統一民主黨和左傾的公正俄羅斯黨各獲得3席。

反對派領袖納瓦爾尼在其盟友被禁止參選後，提出「聰明投票」策略。納瓦爾尼團隊廣為宣傳一些號稱無黨籍的候選人其實是統一俄羅斯黨人，並為最有希望擊敗他們的人競選。他稱選舉結果「非常好」。