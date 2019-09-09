親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

男子追求不成埋伏砍殺少女到斷指 驚悚畫面曝光

日本關東最強颱來襲 竟沒放颱風假的原因是？

2019-09-09 18:23聯合報 記者李京倫╱即時報導

日本關東史上最強颱風等級的「法西」9日清晨5時前在東京附近的千葉市登陸，在市中心刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄，至少造成1人死亡，超過30人受傷，逾90萬戶停電

日本氣象廳表示，法西中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。日本媒體說，這是從關東地區登陸，有觀測統計以來最強的颱風。

由於法西侵襲時間正好是日本首都圈通勤尖峰時段，許多鐵道業者前一天宣布9日上午實施預防性停駛，但一早還是有不少人前往東京都各大車站等待電車復駛，將車站擠得水洩不通。

JR東日本鐵路公司9日上午稍晚恢復部分路線營運，當時重要車站擠滿通勤旅客。

63歲的佐藤之雄住在東京都心西南方30至40公里的橫濱市，正要前往東京上班，他說：「我早有心理準備要等列車復駛。有復駛的路線我就搭，不是JR列車也可以。」

48歲的梶原一心說，她清晨五點出門，在橫濱車站等了一個多小時，就是為了準時到班，「沒辦法，颱風天嘛」。

總部位於東京、以台灣人為目標讀者的求職情報網站Jobpan指出，日本和台灣不同，放颱風假不是由政府決定，而是各地方公司行號和學校自行決定。雖然日本公司和學校可能宣布停班課，但多數時候，日本颱風天不放假，而日本人普遍非常守規矩和準時，因此遇到颱風來襲，又預期必須上班上課時，日本人往往會比平常更早出門，避免交通堵塞或者電車停駛。

日本大批通勤族9日擠在東京新宿車站，等待列車復駛。（美聯社）
日本大批通勤族9日擠在東京新宿車站，等待列車復駛。（美聯社）
分享

颱風假東京颱風停電

相關新聞

中國教授涉竊矽谷技術給華為 美檢起訴

2019-09-09 18:54

脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後

2019-09-09 17:44

颱風襲日成田機場一度成孤島 近7千旅客滯留

2019-09-09 18:57

莫斯科市議會選舉 執政黨大敗席次銳減三分之一

2019-09-09 18:42

任命曹國為法務部長 文在寅推動司法改革

2019-09-09 17:56

機師罷工 英國航空今明航班幾乎全取消

2019-09-09 16:16

非洲豬瘟襲菲律賓 馬尼拉市郊逾7千頭豬遭撲殺

2019-09-09 15:51

南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發

2019-09-09 15:48

「法西」強颱撲日釀1死20傷 逾90萬家戶停電

2019-09-09 14:27

英國首相強生訪愛爾蘭 認真談脫歐

2019-09-09 14:06

影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35

美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃

2019-09-09 13:00

颶風多利安襲加拿大 起重機被吹翻

2019-09-09 12:44

脫歐歹戲 英人失信心：政客全是笨蛋

2019-09-09 12:43

俄羅斯鎮壓後… 莫斯科市議會選舉成焦點

2019-09-09 12:41

曾是南韓熱門總統人選 安熙正性侵案終審判3年半

2019-09-09 12:34

若北韓非核談判失敗 美：韓日可能提核武裝論

2019-09-09 12:09

日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷

2019-09-09 11:55

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

2019-09-09 11:00

憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議

2019-09-09 10:22

載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室

2019-09-09 08:46

颱風法西登陸日本關東 約45萬戶停電交通大亂

2019-09-09 08:37

法西強風創紀錄 日本關東登陸最強颱

2019-09-09 08:28

核談判停滯 美國務卿：期望近日恢復跟北韓會談

2019-09-09 06:17

伊朗政府聲稱 近日可望釋放遭扣英國油輪

2019-09-09 03:50

強生內閣再走一人 全是笨蛋！脫歐歹戲 英人失去信心

2019-09-08 23:35

強生任命新就業大臣 英外相財相稱脫歐計畫不變

2019-09-08 22:59

教宗馬達加斯加主持彌撒 上百萬人參加

2019-09-08 22:10

伊朗再縮減核協議承諾 法外長：持續對話盼扭轉

2019-09-08 22:02

核協議瀕亡！伊朗：歐洲未兌現承諾 削減履行別無選擇

2019-09-08 21:27

安倍晉三的甜言蜜語？ 稱與普亭屬好友「一起吃過很多鹽」

2019-09-08 21:08

颶風肆虐巴哈馬 總理：30年難復原

2019-09-08 20:31

日本上皇后美智子接受乳癌手術 媒體：順利結束

2019-09-08 19:14

沙國王室首度擔任能源部長 親掌石油政策

2019-09-08 19:11

颱風玲玲直撲北韓釀災情 恐影響糧食供給

2019-09-08 18:24

強生要把保守黨變脫歐黨？彭博：軍師康明斯正撕裂黨

2019-09-08 17:41

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

2019-09-09 11:09

挪威選手勇奪三鐵冠軍 頭上鴨舌帽竟是「埔鹽順澤宮」

2019-09-09 09:52

8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39

巨款莫名進帳戶！這對夫妻花錢不手軟買跑車 麻煩大了

2019-09-09 08:22

川普貿易戰是否讓中國做出了改變？專家這樣認為

2019-09-08 23:24

載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室

2019-09-09 08:46

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

2019-09-09 11:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-09 07:11

歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56

真人版名偵探柯南！ 13歲男童助警方偵破27年懸案

2019-09-09 15:48

16歲少女發動罷課 竟受邀對世界各地領袖演講

2019-09-08 20:56

颱風法西撲日 東京電車部分停駛

2019-09-09 02:06

颱風法西登陸日本關東 約45萬戶停電交通大亂

2019-09-09 08:37

太詭異！川普竟邀恐怖分子到大衛營密會 遭兩黨狠批

2019-09-09 11:02

世界磷肥告罄 恐釀糧食危機

2019-09-08 20:26

中槍不死再活埋！印度宰殺藍牛羚 網民：人類比野獸更不堪

2019-09-09 10:52

大明星為何去這家咖啡店？老闆用這招 請到湯姆漢克斯

2019-09-09 15:00

美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃

2019-09-09 13:00

強生內閣再走一人 全是笨蛋！脫歐歹戲 英人失去信心

2019-09-08 23:35

ECB降息、重啟QE 箭在弦上

2019-09-08 23:43

中國8月進出口縮水 對美貿易順差意外大減

2019-09-08 19:22

法西強風創紀錄 日本關東登陸最強颱

2019-09-09 08:28

蘋果秋季發會前夕 蘋果、鴻海遭控剝削中國勞工

2019-09-09 11:57

日本關東最強颱風「法西」登陸 已知1死逾20傷

2019-09-09 11:55

美股擁四多 本周衝新高點

2019-09-08 23:43

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤

2019-09-08 21:38

影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35

川普爆料原本要與恐攻發動者相見歡 議員批「鬧劇」

2019-09-08 22:53

日本關東最強颱來襲 竟沒放颱風假的原因是？

2019-09-09 18:23

日本上皇后美智子接受乳癌手術 媒體：順利結束

2019-09-08 19:14

微軟總裁：川普對待華為的方式 一點也不美國

2019-09-09 16:16

華爾街銅牛遇襲！ 美股牛市壞預兆？

2019-09-09 10:09

超跑大老謝里夫 助公主遊艇突圍

2019-09-08 23:49

她15年間連生10男 39歲終產女喜呼：彷彿家庭完整了

2019-09-09 18:17

憂內閣辭職骨牌效應！強生見愛爾蘭總理 認真談協議

2019-09-09 10:22

前南卡州長投入共和黨初選 黨內第3人挑戰川普

2019-09-09 03:03

JSR躍光阻劑龍頭 小柴扮推手

2019-09-08 23:49

美國追討中國債誰埋單？陳冲：在台灣中華民國不用還

2019-09-09 14:35

與網友同樂 川普自己也發颶風梗短片

2019-09-08 20:42

脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後

2019-09-09 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top