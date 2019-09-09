日本關東最強颱來襲 竟沒放颱風假的原因是？

2019-09-09 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日本關東史上最強颱風等級的「法西」9日清晨5時前在東京附近的千葉市登陸，在市中心刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄，至少造成1人死亡，超過30人受傷，逾90萬戶停電。

日本氣象廳表示，法西中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。日本媒體說，這是從關東地區登陸，有觀測統計以來最強的颱風。

由於法西侵襲時間正好是日本首都圈通勤尖峰時段，許多鐵道業者前一天宣布9日上午實施預防性停駛，但一早還是有不少人前往東京都各大車站等待電車復駛，將車站擠得水洩不通。

JR東日本鐵路公司9日上午稍晚恢復部分路線營運，當時重要車站擠滿通勤旅客。

63歲的佐藤之雄住在東京都心西南方30至40公里的橫濱市，正要前往東京上班，他說：「我早有心理準備要等列車復駛。有復駛的路線我就搭，不是JR列車也可以。」

48歲的梶原一心說，她清晨五點出門，在橫濱車站等了一個多小時，就是為了準時到班，「沒辦法，颱風天嘛」。