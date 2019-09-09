脫歐倒數52天！荷蘭：寧願英硬脫歐 也不願進一步延後

2019-09-09 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



荷蘭經濟部外貿發展合作部長卡格（Sigrid Kaag）9日表示，寧願英國無協議脫歐，也不願進一步讓英國延後脫歐。她認為，確定性會比持續的不確定情況來得更好。目前，距英國最新脫歐日期10月31日剩下倒數52天。

卡格在荷蘭金融日報9日刊出的專訪內容中說：「我們需要進一步延後的充分理由。很難說那會是什麼，但迄今，英國仍未對已擺在談判桌上的脫歐協議提出替代方案。」