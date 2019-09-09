機師罷工 英國航空今明航班幾乎全取消

2019-09-09 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



CNN報導，英國航空公司表示，英國機師工會開始罷工後，9日和10日的英航航班「將近100%」被迫取消。

英國航空機師協會（BALPA）與航空公司在薪資方面發生激烈爭執，於是發動罷工。英國航空機師協會推文表示，他們4日向公司管理層提出一項提案，但尚未得到回覆。

英國航空公司9日發表聲明中指出，仍然「願意並樂意恢復和英國航空機師協會談判」。他們也表示，因為「沒有英國航空機師協會哪些機師會罷工的細節，我們無從預測多少機師會上班，也不知道他們可以開哪些飛機」。預訂9日和10日英航航班的旅客可能「無法如期飛行」。

該公司還建議旅客不要前往機場。

機師工會成員今年7月投票，贊成罷工的比率是93%。英國航空機師協會上周表示，如果航空公司重返談判桌，願意取消罷工。

該協會官網顯示，他們代表全英國超過1萬名機師，超過85%的機師在英國航空公司值勤。

機師工會也打算在27日發動罷工。英國航空公司9日表示，將在「未來幾周」持續聯繫旅客，讓預定在這幾周或接近罷工日搭機的旅客知道他們是否會受影響。