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影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

第15號颱風「法西」9日早晨在東京以東的千葉市登陸，帶來「歷史性」的強風豪雨，在關東中心地區造成約90萬戶停電，陸空交通大亂，是關東地區登陸威力最大的颱風。

中颱法西直撲日本關東中心，9日清晨5點在千葉登陸，帶來每秒50公尺的瞬間最大陣風，是千葉地區地測得歷來最強紀錄，造成不少屋頂、工地鷹架、招牌和樹木被吹倒，砸傷人的災情。

靜岡縣伊豆市則出現破紀錄的強降雨，每小時達109毫米。預計法西在一天之內將給東北地區帶來高達150毫米的降雨。日本當局也因此警告各地區嚴防土石流、洪水與溪水暴漲等災情。

根據日本東京電力估計，截至早上7點為止，千葉縣地區約有62萬戶停電，神奈川地區約有14萬戶停電，東京都則約有1萬戶停電。

陸空交通也嚴重受影響，JR東海和JR東日本都已暫停今天清晨前的新幹線子彈列車服務。東京地區的機場已有100多個航班取消。不過法西移動速度相當快，預料在今天中午前出海。

另外稍早第13號颱風「玲玲」在橫掃日本沖繩地區後，於7日下午登陸南韓，瞬間最大風力達到每秒55公尺，造成3死災情，總計16萬戶停電，濟州島近300航班取消。

而玲玲在肆虐南韓後威力不減，持續北走，成為日本氣象廳有史以來第一個登陸北韓的颱風，讓北韓如臨大敵，就連北韓領導人金正恩都罕見親自坐鎮指揮救災。雖然玲玲目前已減弱為溫帶低氣壓，但北韓官媒稱有民眾死亡、農損、道路橋梁毀壞、鐵路中斷及停電等災情，但未提及具體數字。

第15號颱風「法西」9日早晨在東京以東的千葉市登陸，帶來「歷史性」的強風豪雨，在...
第15號颱風「法西」9日早晨在東京以東的千葉市登陸，帶來「歷史性」的強風豪雨，在關東中心地區造成約90萬戶停電，陸空交通大亂，是關東地區登陸威力最大的颱風。法新社
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第15號颱風「法西」9日早晨在東京以東的千葉市登陸，最大陣風達16級，吹倒吹翻不...
第15號颱風「法西」9日早晨在東京以東的千葉市登陸，最大陣風達16級，吹倒吹翻不少屋頂、工地鷹架、招牌和路樹。路透社
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停電北韓東京

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