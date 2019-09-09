影／16級陣風橫掃關東 中颱法西登日本90餘萬戶停電

2019-09-09 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



第15號颱風「法西」9日早晨在東京以東的千葉市登陸，帶來「歷史性」的強風豪雨，在關東中心地區造成約90萬戶停電，陸空交通大亂，是關東地區登陸威力最大的颱風。

中颱法西直撲日本關東中心，9日清晨5點在千葉登陸，帶來每秒50公尺的瞬間最大陣風，是千葉地區地測得歷來最強紀錄，造成不少屋頂、工地鷹架、招牌和樹木被吹倒，砸傷人的災情。

靜岡縣伊豆市則出現破紀錄的強降雨，每小時達109毫米。預計法西在一天之內將給東北地區帶來高達150毫米的降雨。日本當局也因此警告各地區嚴防土石流、洪水與溪水暴漲等災情。

根據日本東京電力估計，截至早上7點為止，千葉縣地區約有62萬戶停電，神奈川地區約有14萬戶停電，東京都則約有1萬戶停電。

陸空交通也嚴重受影響，JR東海和JR東日本都已暫停今天清晨前的新幹線子彈列車服務。東京地區的機場已有100多個航班取消。不過法西移動速度相當快，預料在今天中午前出海。

另外稍早第13號颱風「玲玲」在橫掃日本沖繩地區後，於7日下午登陸南韓，瞬間最大風力達到每秒55公尺，造成3死災情，總計16萬戶停電，濟州島近300航班取消。