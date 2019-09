美機場兩華人形跡可疑 女職員按響警報200旅客恐慌逃

美國紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)上周一(2日)晚發生罕見混亂事件,一名阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)女職員認為兩名華裔男乘客形跡可疑,於是按響警報並大叫疏散,引起約200名旅客恐慌。事件中的兩名華裔男子聲稱遭到「種族歸納」(racial profiling),以種族判斷某人是否可疑,決定投訴有關女職員歧視。

薛男表示,一般情況下東亞人不會被懷疑是槍手,但「特朗普上場和中美貿易戰,令一切都變了」。(網上圖片) 分享 facebook

事件中兩名華裔男子分別是在中國出生並擁有加拿大國籍的29歲薛姓男子(Han Han Xue),他在加州任職產品設計師,另一人是來自中國上海的20歲羅姓男子(Chunyi Luo),他在加州修讀金融,二人並不相識,上周一同在紐瓦克自由國際機場準備乘搭阿拉斯加航空客機前往三藩市。

當晚二人在登機閘口等候上機時,一名女職員上前先問羅男「你驚嗎?你緊張嗎?」,他答道因為航班延誤所以有點緊張;女職員之後問薛男是否認識羅男,以及「為甚麼鬼鬼崇崇?」、「你收咗幾多錢?」、「他們有給你簽證嗎?」、「你是不是賺很多錢?」、「你在華爾街工作嗎?」等,兩名男事主對遭到盤問感到非常奇怪。

之後女職員突然對二人說「找到你們了,已報警」,隨即向閘口服務員說了幾句話,服務員宣佈暫停登機,女職員則大叫「疏散」並按響警報,現場約200名乘客慌忙逃生;其中一名乘客沃夫穆勒(Michael Wolfmuller)稱,當時聽到「槍手」(shooter)這個字眼,甚至還有玻璃破碎的聲音。

薛男和羅男跟隨人群跑回客運大樓,警員其後到場,薛男表示,懷疑事件與自己有很大關係,於是主動向警員解釋;警員對他上下打量後,說「我們找到了那個傢伙」,迅速將薛男包圍及帶走盤問,「你的朋友在哪裏?為什麼那個女職員覺得你可疑?」薛男謂強調並不認識羅男,認為兩人之所以被指有可疑,「只因為我們都是亞裔」。

沃夫穆勒表示,在警方盤問期間,他聽到涉事女職員以粗言大聲辱罵兩名男事主,警方經調查後認為純屬誤會,釋放了兩人;當晚航班被取消,航空公司安排翌日再飛。事後有傳該名女職員患躁鬱症,接受警方問話後獲釋,事件中無人被起訴。

阿拉斯加航空公司發言人事後在聲明中表示,理解事件令乘客震驚和痛苦,「為此我們深感抱歉,現正收集目擊者的陳述以進行徹底調查,了解事發經過及原因。」

薛男表示,即使女職員真的患有健康問題,也不應是他們遭受種族歧視和騷擾的理由,「如果她真的有精神問題,那麼阿拉斯加航空就不應該讓她待在這個職位上」。薛羅二人又指該名女職員有種族歧視之嫌,一般情況下東亞人不會被懷疑是槍手,但「也許總統特朗普領導下的美國和當前的中美貿易戰,使人們(對亞裔的)態度產生轉變。我很生氣,這太可怕、太糟糕了。」

Newark update: They’re letting us back in the airport. Absolute chaos. People looking for their things. I’ve never seen anything like this. Terrible. Just terrible. pic.twitter.com/N0euy2Jb99