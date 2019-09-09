脫歐歹戲 英人失信心：政客全是笨蛋

2019-09-09 12:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ／綜合8日電



英國政壇持續因脫歐問題動盪，強生內閣再有官員請辭，就業暨退休保障大臣魯德7日因不滿強生仍想硬脫歐，同時請辭閣員與黨鞭職務。在脫歐前景一片混沌下，無論挺脫歐或反脫歐的英國人都對政治人物失去信心，痛罵「全是沒用的笨蛋」。

紐約時報報導，經過三年艱苦談判、國會表決和延後脫歐，許多支持脫歐的人希望強生實現他所說「要嘛做，要嘛死」地讓英國從歐盟抽身退出，但自上周英國國會結束夏季休會重返開會後，強生屢屢受挫，除輸掉四場國會關鍵投票和多數席次，還面對胞弟請辭議員和副大臣的羞辱，不到一周內幾乎失去對英國脫歐的控制權。

英國民眾對於府會脫歐亂象已失去信心。艾塞克斯郡64歲退休卡車司機愛德華茲表示，強生跟其他人一樣沒用，「他是個笑話。所有的國會議員都很腐敗，他們只關心領薪水。目前最好的解決方法就是關閉國會，選出新的代表，因為這個國會並不代表民意。我們投票支持離開，離開的意思就是要離開。」

英國外相拉布和財相賈維德皆表示，強生會如期出席10月17日的歐盟峰會，但他會堅持如期脫歐，不會向歐盟要求延期。

雖然法院6日駁回反脫歐律師米勒針對延長國會休會提出的訴訟，給強生捎來一絲好消息。但反對黨議員同日宣布，將在9日再次否決強生第二次提出的提前大選動議，無疑讓強生景況更加艱辛黯淡。

英國上議院6日通過禁止無協議脫歐法案，女王伊莉莎白二世預定9日簽署生效。外界猜測，強生恐怕不會因此就範。英國每日電訊報報導，強生已準備了方案，能合法阻止任何延後英國脫離歐盟的舉動。

英國國會近日通過延後脫歐法案，內文規定若政府沒能在10月19日前與歐盟達成新的脫歐協議，或取得國會同意無協議脫歐，政府就必須致函歐盟，要求將10月31日的脫歐期限延到明年1月31日。