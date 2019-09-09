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俄羅斯鎮壓後… 莫斯科市議會選舉成焦點

2019-09-09 12:41世界日報 編譯中心／綜合8日電

俄羅斯地方選舉，莫斯科市議會成焦點。 路透社
俄羅斯地方選舉，莫斯科市議會成焦點。 路透社
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數週來俄羅斯人上街抗議選舉不公，警方發動近10年最大的鎮壓行動之後，俄國8日舉行地方選舉，除選出5000多個城市的市長外，還包括16地區地方聯邦長官以及議員，其中也包括近年被兼併的克里米亞。此在執政黨民意支持陷入低迷之際，此次選舉格外引人關注。

法國國際廣播電台報導，全國各地都將舉行市級與區域性投票，但由於莫斯科多名獨立參選的候選人與其支持者被捕及入獄，各界焦點將放在莫斯科議會選舉上。莫斯科約有720萬人可投票選出莫斯科議會45位議員，目前的市政府完全受執政黨俄羅斯團結黨的左右，全面支持親普亭的市長索比亞尼吶（Sergue Sobianine）。

今年7月，莫斯科市議會以「聯署簽名造假」為由，取消了30餘名反對派和獨立人士的參選資格，導致莫斯科爆發多次示威遊行。當局對反對派施行了前所未有的大規模鎮壓，拘押了所有反對派候選人，參與示威的民眾也遭逮捕，有示威者甚至被判處四年監禁。

不過，反對派雖被剝奪參選資格，參選的候選人中卻無人貼有執政黨的標籤，因為執政黨的民意支持率已陷入低谷。

反對派領袖納瓦尼（Alexe Navalny）與盟友被禁參選，稍早呼籲莫斯科選民響應「智慧投票」（Smart Voting）配票計畫，選擇最有可能打敗親政府的候選人（大部分是共產黨員），以此對抗政府。

有分析指出，這次選舉是2021年國會選舉的指標，以測試43歲的納瓦尼動員反對陣營的能力和政府接受異見的意願。

被剝奪候選人資格的莫斯科女律師索布爾（Lioubov Sobol）表示，「沒有人願意去投票，因為他們的候選人沒能參選」、「這當然不是什麼民主選舉。」

莫斯科投票

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