歐盟不耐煩了！ 法國揚言要否決英國延後脫歐

2019-09-09 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



法國揚言要否決英國延後脫歐。圖為法國總統馬克宏。路透 分享 facebook

英國衛報報導，歐盟官員對於深陷於這場英國主導的脫歐遊戲已感到挫折、不耐煩。近期英國脫歐談話又缺乏進展，法國揚言要否決英國延後脫歐。

法國外交部長勒德里安（Jean Yves Le Drian）表示，英國政府針對愛爾蘭邊境保護措施缺乏實際提案。他說，「這非常令人擔憂，英國必須告訴我們她想要什麼」。他還說，歐盟耐心衰減，不會再每三個月到了就讓英國延期。

另一方面，英國國會日前通過班恩法案（Benn bill），正在等女王同意。該法案旨在阻擋「無協議脫歐」，若強生無法在10月19日前與歐盟達成協議，就必須請歐盟延長期限至明年1月31日；若強生堅持要無協議脫歐，就必須經過國會表決。

對於北愛爾蘭議題，英國政府欲移除愛爾蘭邊境保障措施，這項措施保障脫歐後的英國與歐盟談貿易協議期間，北愛爾蘭繼續留在單一市場、英國繼續留在關稅同盟，以避免愛爾蘭島上出現硬邊界。

不過，儘管強生的特使佛羅斯特（David Frost）每周與歐盟開會兩次，但消息人士說，尋找愛爾蘭邊境保障措施替代方案的過程是場「鬧劇」。

歐盟消息人士說，沒有證據顯示英國政府正在為脫歐想辦法。近來英國內閣官員辭職、「假協商」的報導，以及不斷談國會改選，都讓外界認為英國沒有積極尋求達成協議。

佛羅斯特6日提議討論設立全愛爾蘭的「農業、食品區域」，強生認為這可能是解決目前脫歐僵局的可行方案。但歐盟表示，如此一來英國政府脫歐後就不能維持其對愛爾蘭全境的經濟承諾，避免對所有通過北愛爾蘭及愛爾蘭的貨物進行檢查。

唐寧街官員表示，強生若被迫延後英國脫歐，英國將不會推舉歐盟委員代表。如此一來，歐盟將無法運作，逼迫歐盟否決英國延後脫歐請求。

不過，曾任歐盟法律事務主任皮利斯（Jean-Claude Piris）表示，即便缺少一個會員國，歐盟仍然能夠合法運作。反倒，英國若還是歐盟成員而不履行會員職責，恐違反歐盟規範。

勒德里安阻擋脫歐延期意味歐盟國已不耐煩。同時，歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）不斷強調，無協議脫歐從來不會是歐盟的選擇。