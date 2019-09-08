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颶風肆虐巴哈馬 總理：30年難復原

2019-09-08 20:31台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

圖說：加勒比海島國巴哈馬受颶風侵襲，受災後滿目瘡痍復原困難。（photo by ...
圖說：加勒比海島國巴哈馬受颶風侵襲，受災後滿目瘡痍復原困難。（photo by Navy Live）
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經多里安颶風肆虐一週後，加勒比海島國巴哈馬的境況日益危殆，食物、飲水及供給品消耗迅速。居民絕望地等待撤離滿目瘡痍的阿巴科群島和大巴哈馬，上週五官方宣布死亡數字攀升到43人。巴哈馬總理休伯特·明尼斯表示，巴哈馬北部遭遇歷史性災害，某些地區可能30年難以復原。

 

情況恐會失控

根據《NPR》報導，國家安全部長馬文達姆斯說，大巴哈馬機場的跑道跟阿巴科港口都已經重啟，有數百居民擠在港區等待撤離，必須請他們耐心等待。39歲的瑟吉西蒙說，「事態很快就會失控，沒有食物也沒有水，還有屍體仍泡在水中，這樣人們馬上就會生病的。」他跟妻子在阿巴科港口等待，帶著兩個兒子一個4歲、一個5個月。

 

聯合國、英國皇家海軍、美國航空等正組織援助補給。一位60歲的巴哈馬人表示，「身體上那些傷痛會沒事的，但我跟我妻子都經歷了巨大創傷，不只我們，阿巴科的每個居民都痛苦而沮喪。」打開門窗也無法減輕風壓，只是讓室內直接遭蹂躪而已。他說，「我仍保有基督信仰，也許我妻子不這麼想，我鼓勵她堅持下去，好事終會發生。」

 

疏散秩序混亂

根據《紐約時報》報導，多里安颶風肆虐過後，最先趕來救援的是美國海岸巡防直升機，提供了食物、水、補給品及傷病救助。同時，加勒比災害緊急應變管理局的援助行動卻不明顯可見，「太荒謬了！」阿巴科最大市鎮馬施港一名包商馬丁麥克福特說，「這是一場災難，他們應該派很多人來才對！」

 

「糟糕的政府！糟糕的總理！」居民這麼大喊。絕望的人們揹著背包和行李箱，希望登上去拿騷的船隻。一些警察和國防軍成員駐紮在碼頭，試圖保持每天聚集的待疏散人員的秩序，但疏散過程一直是很混亂的，讓居民難以分辨真實訊息跟謠言。

超強颶風多里安侵襲加勒比海，島國巴哈馬首當其衝受創嚴重。（photo by DipNote）

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