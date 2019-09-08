影／擅闖農場救兔兔 女素食者受傷討拍反挨轟

2019-09-08 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



英國一名素食主義運動人士米雅（Mia），日前在自己的Instagram頻道「Mythical Mia」上傳一段影片，滿頭鮮血的指控西班牙農場養殖戶，開車追逐並開槍攻擊他們，導致她受傷。不過多數網友卻不買帳，反嗆她說「活該，這就是當賊的下場」。

在巴塞隆納活動的素食主義者米雅，1日傍晚與來自英國、西班牙、土耳其、比利時和法國等15名素食主義者，闖入西班牙農場，拿走14隻兔子。隨後與聞訊而來的養殖戶發生爭執拉扯，並指控阻止他們離去的養殖戶極其「兇惡」，企圖拿鐵棍勒脖敲頭。

素食主義者隨後報警求助，等了一個小時才在警方護送下離開農場。但警方離去後，養殖戶卻飆車追上，把他們逼到一條死路，甚至有人還朝他們開槍，打破玻璃，導致米雅受傷。

不過，加泰隆尼亞警方否認了這起事件中有人開槍，表示車窗玻璃極有可能是被鈍器擊碎的，相關調查還在進行中。

米雅受傷後將拍攝影片上傳社群媒體，滿臉驚恐的訴說養殖戶的暴行，卻遭到眾多網友一邊倒地譴責，說她是「賊」，是「白痴」，說「活該，這就是當賊的下場」。也有網友質問「開槍是犯罪，難道非法入侵、毀壞財產、偷別人的東西就不是犯罪？」