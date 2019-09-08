強生要把保守黨變脫歐黨？彭博：軍師康明斯正撕裂黨

2019-09-08 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國前首相梅伊在任內把她與歐盟達成的脫歐協議表決了三次，當時為保守黨議員的現任首相強生都投反對票，但強生也沒被逐出保守黨。強生上台後，立刻展開清黨行動，把21位不聽話的保守黨議員踢出去。許多保守黨人士說，強生會這麼心狠手辣，是受到他的軍師康明斯（Dominic Cummings）的驅使，而康明斯想把保守黨改造成執行他的脫歐使命的民粹主義政黨。

被逐出國會保守黨的前司法大臣高特（David Gauke）說，「這一切很像是事先策畫好的，他們想要激怒我們。強生故意挑釁，因為他想要保守黨吸走脫歐黨的票，為此，他必須把保守黨換上脫歐黨的標籤。」

高特說，他認為這是康明斯的策略，康明斯是幕後操盤手。

彭博資訊報導，康明斯正在撕裂保守黨。也被逐出保守黨的前閣員瑪格特．詹姆斯（Margot James）說，康明斯「非常危險」；前首相梅傑（John Major）甚至公開要求強生開除康明斯。

彭博指出，很少有策士能這麼快就惡名昭彰，可能只有美國總統川普的前首席策士巴農（Steve Bannon）差堪比擬。

其實康明斯在今年7月進入首相府之前，已因在2016年脫歐公投期間，在幕後成功操作脫歐宣傳，打敗了政府的留歐宣傳，把當時的首相卡麥隆拉下馬而贏得政治天才的名聲。

CNN報導，如果強生是脫歐陣營的門面，康明斯就是它的腦子。康明斯發明「拿回控制權」的口號，並宣稱英國每周送給歐盟3.5億英鎊。

英國電視電影「脫歐：無理之戰」（Brexit: The Uncivil War）中，班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾演的康明斯，讓他深諳權謀的天才形象更深植人心。

康柏拜區詮釋的康明斯是具有神秘力量的激進思想家，能聽到全國的心跳，抓住公眾的憤怒情緒，並設計出迎合這些情緒的訊息。

康明斯還有個習慣，在部落格寫長篇意識流文章攻擊梅伊政府，使他成為追隨者的教父。

現年47歲的康明斯是教師和石油業員工之子，畢業於牛津大學，學的是歷史。畢業後在選戰工作上發揮長才，曾為一個反對英國加入歐盟的企業遊說團體工作。他後來成為當時的教育大臣戈夫（Michael Gove）的顧問，開始痛恨英國政壇建制派的運作模式。

整個職涯都為保守黨政治人物和智庫工作的康明斯，並沒有加入保守黨，甚至對保守黨政治人物很不屑。