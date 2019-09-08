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聯手護亞馬遜雨林 7國簽署協議

2019-09-08 14:38世界日報 編譯中心／綜合7日電

位於亞馬遜雨林範圍的南美洲七個國家，6日簽署16點協議，合作建立更完善的雨林保護...
位於亞馬遜雨林範圍的南美洲七個國家，6日簽署16點協議，合作建立更完善的雨林保護機制。 歐新社
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南美洲位於亞馬遜雨林範圍的玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯、蘇利南等七國，6日簽署16點協議，合作建立更完善的雨林保護機制，包括衛星評估、災難應變網路等。然而，因巴西與各國態度仍有分歧，協議的實際效用備受質疑。

BBC報導，在這場於哥倫比亞萊蒂夏舉行的峰會中，七國簽署「萊蒂夏亞馬遜協定」（Leticia Amazon pact），要求各國強化於相關區域的行動協調、建立合作機制、加強對雨林區域的監控，並以教育等手段，增加當地民眾於森林保護中的角色。

亞馬遜雨林橫跨八個南美國家，委內瑞拉因哥國不承認其總統馬杜洛而未受邀參加會議，故未簽署協定。

巴西總統波索納洛則以準備開刀為由，由外長艾拉烏喬代理，本人僅以視訊的方式參與會議。先前遭批延誤救火的波索納洛，在視訊演說中將議題民粹化，指控西方協助搶救雨林是為了私利，「我們要強烈維護主權，不容他國插手」。

不過「半島電視台」（Al Jazeera）指出，該協定「過於含糊」，缺乏具體細節，恐怕難以迅速發揮作用；智庫「哥倫比亞風險分析」主任古茲曼也表示，這只是一次「很好的拍照機會」，對實際情況恐無助益。

巴西波索納洛亞馬遜森林大火
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