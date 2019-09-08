叛將又多一人！英留歐派領袖魯德辭閣員、退出保守黨

2019-09-08 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）7日請辭。路透 分享 facebook 英國保守黨議員安珀．魯德（Amber Rudd）7日以「無法坐視」保守黨內溫和派議員遭開革為由，請辭英國就業及退休保障大臣內閣職位，並放棄她在國會代表保守黨的資格（surrendered the Conservative whip），退出國會的保守黨。她同時表示，不再相信有協議脫歐是英國首相強生政府追求的目標。

魯德接受星期泰晤士報訪問表示，辭職是艱難的決定，國會若改選，她考慮以無黨籍身分參選。

魯德在辭職信中向強生表示，她不再相信有協議脫歐是政府的目標，她也譴責強生3日開除21名保守黨議員是 「對正派作風及民主的汙辱」、「政治的破壞行為」（an act of political vandalism）。

被開除的資深議員包括克拉克（Ken Clarke）、韓蒙德（Philip Hammond）、高克（David Gauke）、蘇姆斯（Nicholas Soames）等。

她說，「當保守黨內很棒、很忠心、很穩健的議員被開除時，我無法坐視」。她表示加入內閣時，是抱持著信心，但政府已經沒有讓她繼續相信的理由，有協議脫歐不再是政府主要目標。

魯德是保守黨內留歐派領袖，力主有協議脫歐，她加入強生政府，曾遭到批評。

魯德不但辭去內閣大臣，也退出國會的保守黨，要與被開革的21名議員一起擋下無協議脫歐。

首相府表示，對一名「有才華」的閣員辭職感到失望。

但政府一名資深官員表示，魯德辭退並不會影響英國政府10月31日脫歐的決策。他還說為了搶頭條而辭職的行為不會改變民眾想要脫歐的心態。

在野黨工黨表示，魯德辭職顯示強生政府已「分崩離析」。

日前被強生開除的高克讚揚魯德行為，他並且呼籲其他內閣部長一同響應。高克表示，魯德非常勇敢。她對政府的疑慮反映著很多保守黨議員的心聲，是時候大家做出改變了。

強生的弟弟喬．強生（Jo Johnson）5日也辭去議員和內閣職務，表示家國難兩全。