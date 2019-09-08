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美國大都會「台灣日」 蔡英文球場「現身」 蔡阿嘎開球

2019-09-08 08:50聯合新聞網 世界新聞網／報導

紐約「大都會台灣日」7日登場，蔡英文總統在球場的大螢幕上「現身」，台灣網紅蔡阿嘎...
紐約「大都會台灣日」7日登場，蔡英文總統在球場的大螢幕上「現身」，台灣網紅蔡阿嘎當天開球。 記者張宗智／攝影
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美國職棒紐約「大都會台灣日」7日登場，蔡英文總統在球場的大螢幕上「現身」，台灣網紅蔡阿嘎當天開球。

紐約大都會台灣日邁入第15屆，大都會隊在主場花旗球場迎戰費城費城人隊時舉行。

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會台灣日邁入第15屆，再度與交通部觀光局駐紐約辦事處...
美國職棒大聯盟MLB紐約大都會台灣日邁入第15屆，再度與交通部觀光局駐紐約辦事處合作，以台灣觀光為主題的廣告2日起登上花旗球場外的大型戶外看板。 （紐約大都會台灣日提供）中央社
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今年3月，蔡阿嘎為大都會台灣日活動進總統府拍攝宣傳影片，總統蔡英文特別抽空向蔡阿嘎授旗，「命令」蔡阿嘎開球時將球投進好球帶，「只許成功，不許失敗」，還開玩笑說蔡阿嘎屆時若投不進好球帶，「就不要回來了」。

影音來源：記者賴蕙榆

以台灣觀光為主題的廣告2日起登上花旗球場外的大型戶外看板，為期4週，行經球場附近高速公路的粉絲，在例行賽季結束前，都有機會見到美麗的台灣風光。

紐約大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，往年結合藝文表演、播放廣告、設置遊戲與親子活動攤位等方式，吸引數萬名觀眾認識台灣，並曾邀導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。

來自台灣的紐約大都會亞洲市場負責人王偉成連8年執行台灣日專案，除感謝僑胞多年來鼎力支持，讓他有機會向紐約棒球迷與全球收視觀眾推銷台灣，本屆活動準備了精采「彩蛋」，讓大家耳目一新。

影音來源：記者賴蕙榆

記者／賴蕙榆攝影
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記者／賴蕙榆攝影
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紐約廣告蔡英文網紅親子
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