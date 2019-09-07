夾縫中求生 東協和中美各辦一次南海軍演 兩邊不得罪

2019-09-07 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



【編譯羅方妤／綜合報導】東南亞國協（簡稱東協）和美國首度在南海聯合軍演，二日從泰國梭桃邑海軍基地出發，六日在新加坡落幕。東協去年十月也和中國大陸首度在南海舉辦五天的聯合軍演，不願得罪任何一方。

此次軍演由美國和泰國領導，有八艘戰艦、四架飛機和超過千名官兵參加。美軍一日發表的聲明中表示，演習項目包括搜索攔截、海上追蹤、反制海上威脅等。參加國包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡和越南。

去年十月的聯合軍演，當時超過一千二百名人民解放軍參加。不過專家表示，這兩場軍演本質和操作實用性不同。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院訪問學者查特爾維迪表示，這兩場軍演的關鍵目標是加強理解和共同應對新興海上威脅所需技能。

他說：「但是大陸和東協的海上演習就搜救和高可用性災難復原活動而言，範圍非常有限。反之，美國和東協的演習旨在提高狀況認知和協同作業的能力。」

香港嶺南大學安全分析家張泊匯表示：「兩場軍演都是政治動機掛帥。大陸想要和鄰國建立更好的戰略信賴關係，降低他們對中國崛起的擔憂。美國希望加強和東協的安全合作，吸引他們遠離大陸。所以，這兩次軍演反映中美間的戰略競爭。」