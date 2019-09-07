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軍紀渙散 美軍特戰精銳海豹7隊幹部全被拔官

前CIA局長：中國持續崛起是本世紀最大事件

2019-09-07 20:56聯合報 記者張佑生╱即時報導

曾任駐阿富汗聯軍司令官、美軍中區司令部司令官和中央情報局局長的四星上將裴卓斯（Gen. David Petraeus），6日接受美國財經頻道CNBC訪問時表示：「我認為本世紀全球最大的單一事件是中國的持續崛起，40多年來的成就在人類歷史上無與倫比（unequaled in the history of mankind）。」

裴卓斯是在義大利Ambrosetti論壇演說後，受訪表示。他還說，拜俄國總統普亭所賜，北約組織在冷戰結束後重新振作，找到存續的目標。

裴卓斯官拜四星。美聯社
裴卓斯官拜四星。美聯社
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