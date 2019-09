前CIA局長:中國持續崛起是本世紀最大事件

2019-09-07 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



曾任駐阿富汗聯軍司令官、美軍中區司令部司令官和中央情報局局長的四星上將裴卓斯(Gen. David Petraeus),6日接受美國財經頻道CNBC訪問時表示:「我認為本世紀全球最大的單一事件是中國的持續崛起,40多年來的成就在人類歷史上無與倫比(unequaled in the history of mankind)。」

裴卓斯是在義大利Ambrosetti論壇演說後,受訪表示。他還說,拜俄國總統普亭所賜,北約組織在冷戰結束後重新振作,找到存續的目標。