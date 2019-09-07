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軍紀渙散 美軍特戰精銳海豹7隊幹部全被拔官

需求激增 磷酸鹽礦枯竭危機大幅提前 威脅糧食生產

2019-09-07 20:32經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

英國衛報報導，全球磷酸鹽礦供應危機「迫在眉睫」。磷礦是肥料的主要成分，但是儲備有限加上最大的礦床主要分布在政局動盪的區域，為許多礦源短缺的國家造成風險。

隨著全球人口增加，磷酸鹽的用量在過去50年成長四倍，距離用罄的時間點不斷往前推移，部分科學家預測磷酸鹽礦最快可能在未來數十年間枯竭。研究員指出，缺乏磷及氮，人類只能生產一半的糧食，而占空氣近八成的氮基本上是取之不盡。

英國洛桑研究所土壤生化學家布拉克威（Martin Blackwell）表示，以當前的使用速度，包括美國、中國、印度等許多國家將在下個世代耗盡國內磷礦。摩洛哥與其占有的西撒哈拉領土擁有最大的磷礦床，中國、阿爾及利亞和敘利亞則居次，這些地區加總掌握全球逾八成磷礦。

布拉克威說：「不出幾年時間，這可能演變為政治議題，部分國家可能透過控制磷礦供應，有效掌握糧食生產。我們應該投入更多心力，才能及時因應問題。」荷蘭瓦赫寧恩大學教授Martin van Ittersum說：「在磷酸鹽礦枯竭以前，價格會先飛漲。」

磷酸鹽使用過量不僅衝擊供應，也大幅汙染河川與海洋。科學（Science）期刊在2015年出版的一份研究曾指出，磷污染的嚴重性勝過氣候變遷，為地球面臨最嚴重的問題之一。

根據農業科學與工程前沿（FASE）期刊的最新研究，「穩定供應用於全球糧食生產的磷酸鹽肥料，已成為迫在眉睫的危機。」隨著需求增加，磷礦預估剩餘的開採時間在過去三年從300年降低至259年。科學家表示，如果持續以當前的速度減少，「磷礦估計可能在2040年之前就耗盡」。

科學家說：「儘管這個情境發生的機會不大，但卻凸顯有必要立即、徹底改變全球磷酸鹽貿易、使用及回收。特別是擁有最龐大人口的中國、印度及美國，他們更依賴磷酸鹽生產作物。」

圖為突尼西亞Mdhilla一處磷礦開採地。路透
圖為突尼西亞Mdhilla一處磷礦開採地。路透
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