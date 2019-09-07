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軍紀渙散 美軍特戰精銳海豹7隊幹部全被拔

2019-09-07 18:52聯合報 記者張佑生╱即時報導

基地設在美國加州的海豹部隊第七小隊（SEAL Team 7），隊上3名領導幹部6日早上同時被調非主管職，包括指揮官Edward James Mason上校、執行官Luke Hong Il Im中校、士官長Hugh Chance Spangler。

軍方表示，撤職原因是海豹7隊的兩支小隊在戰區出任務時的表現，讓海軍高層對於幹部的領導統御喪失信心，並未細說撤職原因。官員私下透露，兩支小隊在葉門有性侵女性同袍和殘害百姓的行為，主官管必須負起督導不周的責任，因此予以調職。

海豹部隊近年狀況頻傳，今年7月隊員Edward Gallagher（中右）因在伊...
海豹部隊近年狀況頻傳，今年7月隊員Edward Gallagher（中右）因在伊拉克謀殺未遂妨礙司法和其他罪行而受到軍法審判。美聯社
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