軍紀渙散 美軍特戰精銳海豹7隊幹部全被拔

2019-09-07 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



基地設在美國加州的海豹部隊第七小隊（SEAL Team 7），隊上3名領導幹部6日早上同時被調非主管職，包括指揮官Edward James Mason上校、執行官Luke Hong Il Im中校、士官長Hugh Chance Spangler。

軍方表示，撤職原因是海豹7隊的兩支小隊在戰區出任務時的表現，讓海軍高層對於幹部的領導統御喪失信心，並未細說撤職原因。官員私下透露，兩支小隊在葉門有性侵女性同袍和殘害百姓的行為，主官管必須負起督導不周的責任，因此予以調職。