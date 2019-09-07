親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

滿街「小臉+細腰長腿妹」！苦苓曝全球最多美女國家在這

郭台銘告訴駐台日媒 正在準備競選總統

2019-09-07 16:33經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

日經新聞報導，鴻海創辦人郭台銘今天告訴駐台北的日本媒體，他正在「準備」競選台灣總統，很快就會做出最後決定。

日經引述郭台銘的話：「我正在準備（指競選總統）。我還在做最後階段的思考。」郭台銘跟駐台北的日本媒體記者說：「在做出決定之前，我必須有充分的準備，並且有信心能夠勝選。」

鴻海創辦人郭台銘。 歐新社
鴻海創辦人郭台銘。 歐新社
分享

郭台銘
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

下有對策 俄反對派用加密通訊程式揪團抗議

2019-09-07 16:31

臉書、谷歌遭美8州1區反托辣斯調查

2019-09-07 14:04

伊朗回擊美國制裁 核武研發大解禁

2019-09-07 13:56

印度月船2號登月失敗 著陸前失聯

2019-09-07 13:07

多利安颶風過境 巴哈馬30死 美4人亡

2019-09-07 13:06

英國女王周一簽字 強生脫歐路窄…

2019-09-07 13:03

慘! 父親看著5歲兒 被颶風吹進洪流

2019-09-07 13:02

中國助巴哈馬救災 美憂政治目的別有用心

2019-09-07 12:55

影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗

2019-09-07 12:21

伊斯蘭國陰魂不散…農民種田變玩命 走錯一步粉身碎骨

2019-09-07 10:00

科學家發現大麥抗旱基因 未來不怕氣候變遷

2019-09-07 09:56

印度月船二號登月失敗！著陸前幾秒失聯

2019-09-07 08:32

美防長提醒歐洲盟友 重視中俄威脅

2019-09-07 04:40

辛巴威總統宣布 前領袖穆加比為國家英雄

2019-09-07 03:57

普亭向美兜售核武 遭川普拒絕

2019-09-06 23:37

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 23:33

解放者到壓迫者 穆加比評價兩極

2019-09-06 23:28

辛巴威萬年總統 穆加比病逝新加坡

2019-09-06 23:23

自曝曾要美國買俄製高超音速飛彈 普亭提議遭川普冷拒

2019-09-06 23:17

形同遭軟禁 學者建議強生脫困只剩一條路

2019-09-06 23:09

成功攔截硬脫歐！英上議院通過法案 下周一生效

2019-09-06 23:01

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 22:12

最腐敗的民族英雄：辛巴威「國父」穆加比逝世，死時95歲

2019-09-06 20:30

星巴克前CEO舒茲: 放棄參選美國總統

2019-09-06 19:30

英國脫歐之亂 未來幾周有4種可能

2019-09-06 16:04

何時改選？英國會下周一再次表決大戰

2019-09-06 16:03

強生策略長用「孫子兵法」搞鬥爭 挨批牽著強生鼻子走

2019-09-06 16:02

「難兼顧效忠家族和國家利益」強生弟弟辭去內閣、議員

2019-09-06 16:01

華郵：強生拿鐵球砸政府 傷人7分 自損3分

2019-09-06 16:01

硬脫歐四面楚歌 強生寧死也不拖延

2019-09-06 15:35

石油巨頭大舉投資 與抗暖化背道而馳

2019-09-06 15:08

梅克爾訪中 盼美中貿易爭端盡速落幕

2019-09-06 14:57

英相強生開啟競選模式 在野黨研究提前大選

2019-09-06 14:34

辛巴威「萬年總統」穆加比病逝 享壽95歲

2019-09-06 14:02

辛巴威前總統穆加比辭世 享壽95歲

2019-09-06 13:51

英國「脫歐世家」：叛離首相大哥，強生親弟辭去內閣、退出政壇

2019-09-06 13:30

安倍11日進行改組內閣 外相東奧大臣傳異動

2019-09-06 13:30

硬脫歐決戰／強森三大挫敗 英國政經震盪

2019-09-06 03:07

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43
看更多

熱門文章

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 10:04

天后海豚音「獲官方認證」！一開口竟讓真海豚嚇到彈飛

2019-09-06 19:48

影／玩手遊太入迷！他被狗狗當電線桿輪流撒尿

2019-09-07 08:20

梅根不去看女王 專程赴美看小威打球

2019-09-06 20:59

川普：做到這件事 就不擔心經濟衰退

2019-09-06 19:49

印度月船二號登月失敗！著陸前幾秒失聯

2019-09-07 08:32

美國關稅大刀砍向中國吳郭魚 這個國家可望受益

2019-09-06 23:09

川普稱 中國面臨數十年來最糟的一年

2019-09-06 23:26

伊斯蘭國陰魂不散…農民種田變玩命 走錯一步粉身碎骨

2019-09-07 10:00

美伊又緊張！陸趁機對德黑蘭大撒幣 英媒曝北京這企圖

2019-09-06 22:46

越罰股價越漲 華府拿科技巨擘沒輒

2019-09-06 23:26

史丹佛研究員：美中貿易戰進入第二次冷戰初期

2019-09-06 18:20

影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗

2019-09-07 12:21

搭雲霄飛車一手抓住飛走的IPHONE X！男子驚奇影片曝光 百萬人朝聖

2019-09-07 12:31

頁岩油商裁員度寒冬

2019-09-07 01:10

挑戰美元 陸投資伊朗石油8.75兆

2019-09-06 23:29

自曝曾要美國買俄製高超音速飛彈 普亭提議遭川普冷拒

2019-09-06 23:17

形同遭軟禁 學者建議強生脫困只剩一條路

2019-09-06 23:09

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 22:12

德國新生貓熊擬命名為「香」和「港」

2019-09-06 17:12

羅布斯塔咖啡豆大跌

2019-09-07 01:10

成功攔截硬脫歐！英上議院通過法案 下周一生效

2019-09-06 23:01

辛巴威萬年總統 穆加比病逝新加坡

2019-09-06 23:23

美國8月新增就業13萬人 不如預期

2019-09-06 20:36

貿易戰太傷 Fed：全球明年產出估損8500億美元

2019-09-06 23:56

鴻海威州廠投產咖啡機器人

2019-09-07 01:10

第一峰不再稱霸！氣候暖化使瑞典高峰下降24公尺！

2019-09-07 10:38

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

新研究：喝多碳酸飲料恐早死 有無糖皆然

2019-09-07 13:36

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 23:33

白宮經濟顧問：與中國通話談貿易很有進展

2019-09-06 22:01

越來越乾！澳洲農作物、牛奶價格恐飆漲

2019-09-07 09:31

美就業放緩 可能再降息

2019-09-07 01:10

科學家發現大麥抗旱基因 未來不怕氣候變遷

2019-09-07 09:56

美「兩房」將脫離政府掌控

2019-09-07 01:10

伊朗回擊美國制裁 核武研發大解禁

2019-09-07 13:56

中國助巴哈馬救災 美憂政治目的別有用心

2019-09-07 12:55

貿易戰傷太重？日產汽車考慮退出南韓市場

2019-09-06 19:24

美防長提醒歐洲盟友 重視中俄威脅

2019-09-07 04:40

84歲日本上皇后美智子住院 8日進行乳癌手術

2019-09-07 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top