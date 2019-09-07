下有對策 俄反對派用加密通訊程式揪團抗議

2019-09-07 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



俄國莫斯科將於8日舉行市議會選舉。今年七月開始，因政府禁止十多名反對派參選人競選莫斯科市議會議員，民眾幾乎每周都在抗議。政府派出鎮暴警察鎮壓，有數百人被捕。

民眾使用被官方禁用的Telegram分享相關資訊，其中包括反對派活動、政治話題、鎮暴警察位置和提供被拘留者援助等。但民眾也擔心該應用程式的匿名性會變成雙面刃，使當局也能匿名進入頻道監視活動。

美聯社報導，俄國反政府抗議者更加依賴一款官方禁止的加密通訊應用程式Telegram，在危急情況下互通消息，躲避鎮暴警察將他們一網打盡。雖然官方禁止Telegram，它仍在運行。專家表示，Telegram比其他熱門平台還難駭入。

俄國當局在Telegram開發者拒絕提供解密金鑰後，在國內禁用Telegram。然而，它依然存在，許多親政府人物和克里姆林宮官員，包括總統普亭的發言人培斯科夫依舊保留活躍帳戶。

美國普林斯頓大學通訊科技政策中心博士後學者薩諾維奇表示，Telegram比其他程式更能有效協調抗議活動。他說：「Telegram不是用來收集讚數的，而是真人進行線下互動的工具。」

抗議者利用Telegram的工具，其中包括資訊分享頻道、聊天功能和自動機器人，簡化溝通，並制定被拘留者援助計畫，使民間活動更有效。

若有人想加入基層抗議組織，例如Bessrochka，該團體網頁會指示用戶加入Telegram的「抗議導航員」，隨後會提供新用戶一系列頻道，都是關於最新反對派活動或政治話題的資訊，以及將新成員和其所在地區的活動人士聯繫起來的聊天頻道。

抗議者也使用Telegram機器人提供被拘留者法律援助、食物或金援。

這是警方監控組織OVD-Info管理每周末被拘留者恐慌訊息攻勢的方法之一。自動機器人優化了一個被警報塞爆的系統，確保沒有人透過網路連線，允許OVD-Info可以更精確計算被拘留人數。

俄國反對派領袖納瓦爾尼2日發布了一個機器人，幫助用戶瀏覽它的智能投票計畫，反對派希望可以藉此打破普亭領導的統一俄羅斯黨壟斷莫斯科市議會選舉。這個機器人根據用戶地址，很快告訴他們可以投給該地區哪位候選人。

一系列的Telegram聊天紀錄也幫助抗議者在上月的集會定位鎮暴警察，避免被捕，用戶交換關於情勢高漲的地區和安全街道的提示。

莫斯科集會先前有部分是透過推特的主題標籤協調，但通常親政府代理人會部署大量自動機器人製造反宣傳和垃圾郵件，並且標籤很快就無法使用。

愈來愈多抗議現在都用Telegram協調而非推特。薩諾維奇解釋：「要駭入一個頻道比駭入一個主題標籤難。」

然而，Telegram的優勢對活動人士而言也是弱點。它的匿名性使用戶談話比較安全，但也幫助當局可以匿名加入開啟聊天、頻道和監視反對派活動。