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多利安颶風過境 巴哈馬30死 美4人亡

2019-09-07 13:06世界日報 編譯黃秀媛／綜合6日電

多利安颶風6日上午在北卡羅來納州登陸。圖／世界日報提供
多利安颶風6日上午在北卡羅來納州登陸。圖／世界日報提供
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在美國東南外海徘徊大約10天的多利安颶風，6日上午終於在北卡羅來納州登陸，威力雖然減弱為一級，激起的風暴潮卻使地勢低窪的外灘洲島一片汪洋；連已習慣風暴的居民都應變不及，居民被滾滾洪流所困，許多人爬上閣樓避難，民眾用船隻互相救援。

多利安挾著風速已減至90哩的強風、豪雨和巨浪，襲向綿延200哩的外灘島嶼，淹沒許多住宅的一樓，連用支柱架高的房子都未能倖免。

外灘最南端的歐克拉科克島(Ocracoke)情況最堪憂，對外道路斷絕，只能用飛機和船隻往來；許多當地居民宣稱，他們未見過如此迅急猛烈的洪水，連從未淹水的地方都遭殃。

在這裡住了19年的哈里斯說：「我們原來都在社群媒體嘲笑大家杞人憂天，可是突然湧現的水牆從島上沖刷而過，幾分鐘內整個地方就淹水四至六呎。」

島上有800人被困。海防隊用飛機運送人員前往救援，並接運需要醫療照顧的人。有關當局敦促民眾躲到屋子最高的地方等待救援，並出動軍車協助救災。

在接近颶風登陸地點的哈特拉斯島巴克斯頓村，居民表示房子被吹得瘋狂搖擺，捕蟹籠、路標等各種東西滿天飛，把擋風玻璃都給砸碎了，景況前所未見。

北卡早就下令外海島鍊超過25萬居民和遊客疏散，可是許多外灘居民選擇固守家園。

美東下午2時，颶風中心已通過外灘，在哈特拉斯角東北約125哩，以每小時21哩向東北推進。預計它到7日將維持颶風威力繼續北上，不過風向偏離海岸，不致對陸地構成威脅。

颶風導致南北卡羅萊納和維吉尼亞州超過35萬戶停電，佛羅里達和北卡至少有四個人喪生。

多利安本周初曾挾著時速185哩的狂風橫掃巴哈馬群島，造成至少30人喪生，無數房子被吹垮。接著颶風邊緣掃過佛羅里達和喬治亞，5日又掠過南北卡，並引發龍捲風。

不過，南北卡許多地區仍逃過一劫，包括動不動就淹水的南卡查爾斯頓和北卡的威明頓。

多利安挾著風速已減至90哩的強風、豪雨和巨浪，淹沒許多住宅的一樓。圖／世界日報提...
多利安挾著風速已減至90哩的強風、豪雨和巨浪，淹沒許多住宅的一樓。圖／世界日報提供
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不過，南北卡許多地區仍逃過一劫。圖／世界日報提供
不過，南北卡許多地區仍逃過一劫。圖／世界日報提供
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颶風淹水
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