慘! 父親看著5歲兒 被颶風吹進洪流

2019-09-07 13:02 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



多利安颶風橫掃巴哈馬群島。圖／世界日報提供 分享 facebook

多利安颶風在巴哈馬群島釀災，也造成家人生離死別的慘劇；38歲的男子法靈頓(Adrian Farrington)把五歲的兒子拉到屋頂上，以為可以避過滾滾洪流，但卻眼睜睜地看著兒子被洪水捲走，沒入充滿漂流物的巨流中。

1日，阿巴可島(Abaco Island)上的學校、街上的房子逐漸沉沒在洪流中，兩腿滿是血跡的法靈頓帶著太太和兩個孩子，挨家挨戶找逃生之路。

他看到一個他可以遊過去的房子，把小兒子Adrian Farrington Jr.先放在屋頂上，回頭聽到兒子哭著叫爸。

法靈頓說，「我不斷告訴他，別哭、別哭，只管呼吸；別哭，把嘴閉上。」

突然，難以置信的事發生了：一陣強風把兒子吹到滾滾洪流中，爸爸眼睜睜看著兒子，消失在充滿雜物的巨流裡。

父親趕快跳進水流裡，瘋狂猛抓任何可能是兒子的人體、衣服、鞋子，掙扎的手，甚至皮膚都可。

「我什麼都沒摸到，浮上來喘口氣，又沉下去再找。」他說，同時，別人把太太和另一個小孩救走，他還聽到他們在叫他，「但我不願走，因為我不要離開兒子。」頭上撞破洞的他，後來也被救起。

2日，他在Nassau瑪格麗特公主醫院療傷時，向媒體敘述當時的情況。

這場颶風，奪走至少30條人命，法靈頓家人經過這麼多天，包括失蹤孩子的哥哥，對小法靈頓能否生還，已漸不樂觀。

法靈頓說，搜救隊在那種情況下，要找回五歲的孩子，機會不大吧?

他不是唯一看著下一代親骨肉被洪水捲走的父母。拉珊麥金陀許(Lashan McIntoash)全家也同樣想逃離類似的情況；她八歲的兒子拉其諾(Lachino)也同樣不幸掉入怒浪洪流。

「我張目望去，看著他隨波逐流，」她說，「我也想去救他，」但怎麼試，都沒有辦法。

她在停屍間外悲痛地說，「我無法相信，我在這場風暴中，失去了兒子。」