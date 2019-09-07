中國助巴哈馬救災 美憂政治目的別有用心

2019-09-07 12:55 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美方官員懷疑中國巴哈馬颶風救災有政治目的。圖／世界日報提供 分享 facebook

颶風多利安(Hurricane Dorian)重創加勒比海國家巴哈馬，根據媒體報導，美國官員對於中國協助救災的動機存有疑慮，擔心中國利用這次天災悲劇在巴哈馬建立勢力，表面上雖為國際人道救援，實際上卻是「特洛伊木馬」(Trojan horse)，目的是在距離佛羅里達州僅50哩之遙的巴哈馬設立據點。

福斯新聞網(Fox News)報導，多位現任與卸任政府官員本周接受訪問時均表示，遭受五級颶風多利安摧殘的巴哈馬，總計損失金額高達70億元，川普政府正忙著協助巴哈馬重建，但在未來幾個月及未來幾年間，美國必須特別注意中國是否在巴哈馬重建過程中扮演重要角色。

前任白宮國家安全顧問切茨(Fernando Cutz)接受全國公共電台(NPR)訪問時說，美方對於中國勢力可能全面進入加勒比海地區感到關切。他表示，可以想像的情況是，中國將在加勒比海發展情報勢力，發揮蒐集情報的功能。

切茨表示，有朝一日中國可能在當地設立據點，例如海軍基地或某種中國軍事基地，而基地位置可以非常靠近美國海岸，「對美國可能造成極為重大的國家安全威脅。」

Axios新聞網站報導，中國科技大廠華為在包括巴哈馬在內的加勒比海地區，已經協助當地政府架設完成電子通訊系統，不過因為颶風多利安肆虐，絕大多數手機塔台都已毀壞。

前任國家安全會議副法律顧問德穆迪(John Dermody)對全國公共電台表示，根據美方評估，中國對於颶風多利安過境之後的救災協助，是中國對其他國家的投資手段，目的在於讓這些國家覺得欠中國一份人情，進而削減美國在西半球國際影響力。

德穆迪指出：「我要說的是，資訊科技方面的潛在威脅特別需要注意。由於巴哈馬遭受颶風重創，我認為這將成為很重要的問題。」