自曝曾要美國買俄製高超音速飛彈 普亭提議遭川普冷拒

2019-09-06 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



俄羅斯總統普亭5日表示，曾建議美國向俄國購買包括高超音速飛彈在內的最先進武器，但遭美國總統川普拒絕，而他在東方經濟論壇上拋出的這番驚人之語，顯然是為了凸顯自己對武器控制的承諾。

英國泰晤士報報導，普亭在論壇上發表演說時表示，他告訴川普說「若你願意，我們會把它們賣給你，這就是我們立刻讓一切保持平衡的方式。」

普亭承認美國正開發類似技術，還說「既然我們已經花了錢，且我們能從中得到不會損害我們安全的東西，那為什麼還要浪費錢呢？」他聲稱川普在兩人最近一次通話時表示，美國正在研究高超音速飛彈等武器。

普亭並說，俄國將重新生產先前遭1987年「中程核武條約」禁止的飛彈。美國上月正式退出該條約並指責俄國違反條約，但後者否認指控。該條約禁止擁有射程範圍約介在500到5472公里的陸基飛彈，而這降低俄美兩國在短時間內發動核打擊的能力。

普亭5日還暗示，實際上是美國發起了新軍備競賽，並稱自己對華府有關在日本與南韓部署飛彈的言論感到擔憂。「我們不高興五角大廈負責人說，美國打算在日本和韓國部署飛彈。這讓我們感到難過，並引起一定程度的關注。」