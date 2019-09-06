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成功攔截硬脫歐！英上議院通過法案 下周一生效

2019-09-06 23:01聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，英國上議院6日通過一項法案，旨在通過迫使首相強生延遲脫歐，成功攔截10月31日硬脫歐。

該法案要求，如果國會未批准任何脫歐協議，或同意在10月19日前未達成任何協議就脫歐，強生必須尋求延遲脫歐3個月。這項法案預期9日交由女王伊麗莎白二世簽署生效。

上議院在最後階段未經正式投票通過此法案。

英國上議院通過法案攔截硬脫歐。（法新社）
英國上議院通過法案攔截硬脫歐。（法新社）
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