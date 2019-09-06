英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國幾個反對黨6日開會後商定，不支持首相強生第二次謀求提前大選，也就是不同意在10月中旬歐盟峰會舉行前舉辦大選。強生回應說，這些反對黨都犯了「嚴重的政治錯誤」。

此外，英國國會下議院4日通過法案，若政府無法在10月19日前與歐盟達成脫歐協議，則除非國會同意無協議脫歐，政府必須延後脫歐時間。法案6日料將在國會上院通過。

另外，英格蘭高等法院6日拒絕採取法律行動，阻止強生在脫歐大限前延長國會休會期，不過法院說，案件可上訴到最高法院。

強生政府4日提出提前大選的動議，但被否決，後來第二次提出提前大選的動議，定9日表決。工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨和威爾斯黨一致同意，在9日表決時，不是投下反對票，就是棄權。

工黨發言人說：「黨魁柯賓今天早上主持了一場積極正面的會議，與其他反對黨共商大計。他們討論了防止毀滅性無協議脫歐的方法，而且只要確保英國不會無協議脫歐，就可以舉辦大選。」

蘇格蘭民族黨下議院領袖布萊克福德說，他們要確保英國不會因為無協議脫歐而被淘汰，「這不只關乎本黨利益，還關乎國家利益」。

強生希望10月15日大選，時間剛好在10月17、18日歐盟峰會舉行前。他說，這樣能使政府「繼續前進」，帶領英國在10月底如期脫歐。

強生6日說，他10月17日會到布魯塞爾參加歐盟峰會，與歐盟達成脫歐協議。被問到假如屆時沒能達成脫歐協議，他是否辭去首相一職，強生回答，他「不考慮這種假設性問題」。

強生還說：「我所看到的，就是柯賓和蘇格蘭民族黨聯手，在我們該把事情做好時，把我們鎖在歐盟裡。」