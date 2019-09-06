仇外暴力攻擊發酵 南非緊急關閉駐奈及利亞使館

2019-09-06 16:23 中央社 開普敦5日綜合外電報導



南非國際關係與合作部今天說，已關閉在奈及利亞的使館，凸顯這非洲兩大經濟體之間日益緊張的關係。南非近日發生一波仇外暴力，當局今天承諾採取行動，以免偏見助長暴力。

美聯社報導，南非國際關係與合作部說，雖然外交官員或職員「沒有面臨直接的人身威脅」，但情況仍然「有點無法預測」，存在安全疑慮，以致在3日關閉駐奈及利亞拉哥斯（Lagos）和阿布加（Abuja）的辦公室。

暴民1日開始在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）和首都普勒托利亞（Pretoria）數區縱火焚燒並洗劫外國人所有的店家，已知至少10人喪生，包括兩名外國人。數十個店家遭到趁火打劫，自1日以來已有400多人因暴力相關罪名遭逮捕。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）譴責這些攻擊行為。

他在今天的影片聲明中說：「過去幾天出現針對外國人和我們自家公民的暴力和犯罪行為，讓我國深受重創。沒有藉口可為攻擊外國人住家和商店辯解，就像仇外或任何形式的偏狹也不容藉口。」

近年來南非經常爆發針對奈及利亞人和其他非洲國家公民的暴力事件，部分南非民眾指控外國人非法販毒，或在官方所公布失業率趨近30%之際爭奪工作機會。

路透社報導，拉瑪佛沙原本希望昨天展開的3天世界經濟論壇（WEF），有助展現他重振南非疲弱經濟的種種努力及促進非洲內部貿易。然而這波暴力事件讓那些會議幾乎黯然失色。奈國副總統昨天呼籲抵制WEF。

罹難的外國人國籍尚未公布，而這波騷亂和報復攻擊，凸顯了南非和奈及利亞的緊張關係，奈及利亞今天召回駐南非高級專員。