英國脫歐之亂 未來幾周有4種可能

2019-09-06 16:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合5日電



英國脫歐危機 未來幾周可能發展 法新社 分享 facebook 過去兩天英國政局大變化，使得首相強生(Boris Johnson)失去脫歐主導權，法新社分析接下來幾周的可能發展。

第一，提早舉行大選：

這個發展看來依然機會最大；依法英國國會下次改選是2022年，若政府想提前大選需獲得國會三分之二多數支持。

在野工黨反對強生在10月舉行臨時大選，認為國會應該先立法防止無協議脫歐，而且現階段工黨民調不佳，此時大選對工黨不利。

若工黨持續反對，強生可能考慮其他選項，例如要求國會提出不信任投票，或提出不同類型的選舉法，這兩種選項都只需要國會一般多數支持即可過關。

第二，無協議脫歐：

強生堅稱他不會再要求延後脫歐，重申希望有協議脫歐，但其實他積極準備無協議脫歐，批評人士也認為他可能強度關山。

其次，強生設法讓國會下周起休會至10月14日，也就是預定脫歐日期的兩周前，這已經引發高度爭議。

第三，有協議脫歐：

強生希望變更前首相梅伊(Theresa May)談妥的脫歐協議，該協議已經三度被英國國會否決。

他對該版本方案的最大異議，是其中要求將身為英國一部分的北愛爾蘭，以及身為歐盟會員國愛爾蘭之間的邊界維持開放。

歐盟堅持這項條款不得變動，並認為倫敦拿不出任何可行的替代方案。

強生則把希望放在10月17日至18日的歐盟高峰會，他的算盤是威脅無協議脫歐，迫使歐盟願意讓步，在最後一刻達成新協議。

第四，延後脫歐：

根據英國國會下議院通過的草案，若英國政府未能在10月19日前與歐盟達成脫歐協議，政府可以尋求延後脫歐至2020年1月31日，但這項法案仍需要上議院通過。

不僅如此，英國延後脫歐也需要28個歐盟會員國一致同意。

但若真的延後脫歐，英國政府必須定期揭露脫歐談判進度，而且若到了1月底仍無結果，依法英國政府必須再次延後脫歐。

強生曾警告，下議院通過的草案可能使得英國脫歐「延後好幾年」。