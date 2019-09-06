何時改選？英國會下周一再次表決大戰

2019-09-06 16:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合5日電



英國國會預定9日為了脫歐再次進行表決大戰，表決內容是何時舉行大選；預期首相強生(Boris Johnson)的保守黨及在野工黨將再度角力。

另外，英國政府為了平息企業界疑慮，將針對若無協議脫歐後仍有意赴英國工作的大多數歐洲國家公民，核發效期三年的居留簽證。

「紐約時報」報導，英國首相強生一直希望在10月中舉行大選，但被工黨議員擋下，惟英國政府5日仍宣布將在9日再一次舉行對這個議題投票。

強生表示，只有國會提前改選，才能使保守黨在國會擁有穩定多數，確保英國可以在10月底前脫歐，不論是有協議或無協議脫歐。

為了確保英國能在10月31日前脫歐，強生希望國會盡快改選，但工黨議員不太想讓他稱心如意。有些工黨議員認為，若延後國會大選至11月，將迫使強生遵守一條不得無協議脫歐的法案，並且向歐盟尋求延後脫歐，如此將能打破強生當初爭取首相職務的主要承諾。

另外英國內政部4日宣布，在2020年底前凡是來自歐洲經濟區(EEA)國家的移民及近親家屬，可以申請在英國居住與工作三年；EEA的國家包括歐盟成員國、冰島、列支敦士登與挪威，且瑞士也適用。

內政部表示，這項施行至明年年底的新方案，象徵「英國終結以EEA成員國形式的自由遷徙」。

內政部發布聲明說：「我們脫歐後至明年年底，搬遷至英國的這些國家公民，將可獲得效期達3年的臨時居留，這是在脫歐後給予企業界可招募並留任員工的保障。」

此外，英國脫歐後歐洲民眾仍可赴英國短期觀光旅遊，無需申請居留簽證。