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強生策略長用「孫子兵法」搞鬥爭 挨批牽著強生鼻子走

2019-09-06 16:02世界日報 編譯羅方妤／綜合5日電

英國首相強生的策略長康明斯(Dominic Cummings)熟讀孫子兵法，並將其應用在政治鬥爭上面，強生開除跑票的21名國會議員，就是康明斯的獻策。議員質疑強生被康明斯牽著鼻子走，要求強生管好康明斯。

保守黨議員蓋爾認為康明斯應該被「攆出」唐寧街，並告訴英國廣播公司(BBC)，康明斯是「一個非民選且滿口惡言的粗人，用完全無法被接受的態度橫行霸道」。

康明斯的朋友表示，他對媒體的關注持樂觀態度，相信有關自己的新聞報導在國會以外對他影響不大。

「泰晤士報」報導，康明斯拿著一杯紅酒到國會記者室，不在乎引人側目。倫敦標準晚報引述一名目擊者的說法，康明斯撞見在野工黨黨魁柯賓，對他說：「來吧，不要怕，我們就提前大選吧。」關鍵投票數小時前，據說康明斯對跑票的保守黨議員克拉克說：「你們這些該死的議員何時才能領悟，我們會在10月31日脫歐？」

不過前首相梅傑(John Major)5在一場演講中，批評強生的幕僚康明斯等人給強生出的昏招「可能毒害政治氣氛，萬劫不復」。

他說，「我們過去也曾見到權傾天下幕僚。但最後都沒有好下場。我要給首相提供友好的建言：擺脫這些幕僚， 不要讓他們毒害政治氣氛，以致萬劫不復。必須馬上行動」。

梅傑還鼓勵強生把那些在最近因不認同脫歐主張憤而出走的重量級人士請回黨內，因為沒有他們，保守黨就會被人看成是一個「不容人的教派」。

英國首相強生的策略長康明斯(Dominic Cummings)熟讀孫子兵法，並將...
英國首相強生的策略長康明斯(Dominic Cummings)熟讀孫子兵法，並將其應用在政治鬥爭上面。 法新社
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強生保守黨脫歐
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